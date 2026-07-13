El este noul ”Petrișor” din viața Andreei Bălan. Cu cine l-a înlocuit pe dansator

Andreea Bălan pare să fi început o nouă etapă în ceea ce privește spectacolele sale, după ce în ultimele apariții din mediul online a fost văzută alături de un alt dansator. Artista a publicat recent un videoclip pe rețelele de socializare în care repetă o coregrafie alături de un tânăr talentat, iar imaginile au stârnit imediat curiozitatea fanilor. Cei doi se mișcă perfect sincronizat, iar prestația lor a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

În mesajul care însoțește clipul, Andreea Bălan a precizat că imaginile surprind pregătirile pe care le face înaintea concertelor. Chiar dacă nu a oferit detalii despre identitatea noului dansator și nici despre momentul în care acesta s-a alăturat echipei sale, mulți dintre cei care o urmăresc sunt convinși că tânărul va face parte din spectacolele artistei.

Andreea Bălan l-a dat uitării pe Petrișor Ruge

Apariția unui nou dansator a readus în atenție absența lui Petrișor Ruge, cel care i-a fost alături Andreei Bălan timp de aproape două decenii. Cei doi au format unul dintre cele mai cunoscute duo-uri din show-urile artistei. Însă în ultima perioadă nu au mai fost văzuți împreună pe scenă. Până în acest moment, nici cântăreața și nici Petrișor nu au explicat public dacă au decis să încheie colaborarea sau dacă este vorba doar despre o pauză.

Fanii au observat că Petrișor Ruge nu a fost prezent nici la unul dintre cele mai importante momente din viața artistei, respectiv evenimentul din 10 mai, când Andreea Bălan și Victor Cornea și-au unit destinele. Cu toate acestea, dansatorul le-a transmis atunci un mesaj public de felicitare în mediul online, gest care a demonstrat că între ei nu există, cel puțin la nivel public, tensiuni evidente.

Cel mai recent videoclip distribuit de artistă a generat însă numeroase comentarii. Mulți internauți s-au întrebat unde este Petrișor și au afirmat că spectacolele Andreei Bălan nu vor mai avea același impact fără fostul ei partener de scenă. Alții au mers și mai departe, susținând că dansatorul a avut un rol important în succesul show-urilor susținute de artistă de-a lungul anilor.

„Unde este Petrișor? Gata, v-ați folosit de el suficient? Dezamăgitor!” „Nu o să mai ai succesul pe care îl aveai cu Petrișor. Voce nu ai, așa că vai de tine!” „Unde e Petrișor? Un băiat talentat, care te-a sprijinit în toată munca ta! Dacă a scăpat de tine, e spre binele lui! Poate acum are timp să-și trăiască și el viața!” „O fi făcut hernie Petrișor cât a ridicat-o pe Andreea.”

Printre persoanele care au reacționat s-a aflat și magicianul Robert Tudor, care a făcut o aluzie la lipsa lui Petrișor Ruge din echipa artistei. Mesajul său a atras atenția urmăritorilor și a stârnit, la rândul lui, numeroase reacții în secțiunea de comentarii.

„Duamna Andreea, pa Petrisor lati abandonat, ati uitat ca nu dormia noptile sa faceti colegrafia impreuna. Nici la nunta nu lanti chemat, nu stiti ce e in sufletul lui. Macar un telefon sa ii dati sa ii multumiti pentu toate coleglafiile ca inapoi nu le mai poate lua. Am dreptate Messe Silviu?”

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