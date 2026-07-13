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Adelina Pestrițu le-a blocat pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici: ”N-a fost vreun accident”

De: Elisa Tîrgovățu 13/07/2026 | 08:33
Adelina Pestrițu le-a blocat pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici: ”N-a fost vreun accident”
Adelina Pestrițu le-a blocat pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici: ”N-a fost vreun accident” / Sursa foto: Social media
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Adelina Pestrițu le-a blocat pe Instagram pe Teo Trandafir și pe Ilinca Vandici, iar subiectul a fost adus în discuție chiar de cele două prezentatoare în cadrul emisiunii „Follow us”. Cea mai recentă vacanță a influenceriței le-a oferit ocazia perfectă pentru a comenta situația.

Influencerița s-a întors recent dintr-o vacanță petrecută în Qatar. Și, așa cum și-a obișnuit urmăritorii, a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini spectaculoase din călătorie.

Fotografiile au ajuns ulterior și în atenția lui Teo Trandafir și a Ilincăi Vandici, care le-au comentat în cadrul emisiunii „Follow us”. Cu această ocazie, cele două prezentatoare au dezvăluit că Adelina nu doar că nu le mai urmărește pe Instagram, ci le-a și blocat accesul la contul său.

Motivul pentru care Adelina Pestrițu a recurs la acest gest

De-a lungul timpului, comentariile făcute de Teo Trandafir și Ilinca Vandici în emisiunea lor nu au fost întotdeauna bine primite de persoanele aflate în centrul atenției. Nu este exclus ca și Adelina Pestrițu să fi fost deranjată, la un moment dat, de observațiile celor două prezentatoare.

În timp ce analizau imagini din vacanța influenceriței în Qatar, Teo și Ilinca au făcut o dezvăluire surprinzătoare, mărturisind că Adelina nu doar că a încetat să le mai urmărească pe Instagram, ci le-a și blocat accesul la contul său de socializare.

Teo Trandafir: Dar tu ai văzut imaginile astea?

Ilinca: Uite acum le văd.

Teo: Dar de ce nu le-ai văzut înainte?

Ilinca: Nu le-am văzut înainte pentru că eu cred că sunt blocată (n.red. pe Instagram)

Teo: Și tu?

Ilinca: Da. Și tu?

Teo: Da!

Ilinca: Și mai cine?

Teo: Toți oamenii pe care-i cunosc sau cu care am intrat vreodată în contact.

Ilinca: Dar de ce?

Teo: Pentru că a vrut, nu cred că a fost vreun accident (…)

Sursa foto: Social media

„Am avut eu un schimb de…”

În timp ce Teo Trandafir a lăsat de înțeles că bănuiește ce ar fi putut determina-o pe Adelina Pestrițu să ia această decizie, Ilinca Vandici a recunoscut că este surprinsă de situație. Prezentatoarea a declarat că nu își poate explica motivul pentru care influencerița a ales să o blocheze pe Instagram.

Teo: Am avut eu un schimb de…

Ilinca: Tu ai avut un schimb de… Eu nu știu ce am avut.

Teo: Tu ești cu mine la emisiune.

Ilinca: Da, dar sunt blocată de mai de mult timp.

Teo: Știa ea ceva.

Cele două prezentatoare au precizat că nu sunt supărate pe Adelina Pestrițu pentru faptul că le-a blocat pe Instagram și au spus că respectă alegerea acesteia. În același timp, Teo Trandafir s-a arătat convinsă că cineva îi va spune influenceriței că a fost subiect de discuție în emisiunea „Follow Us”.

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