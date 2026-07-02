Adelina Pestrițu a semnat cu Pro TV. Bruneta se mută cu familia în Turcia pentru filmări

Adelina Pestrițu revine în televiziuhne după aproape 10 ani de absență. Creatoarea de conținut a bătut palma cu Pro TV și urmează să prezinte propria emisiune. Este vorba despre un proiect filmat într-o locație exotică din Turcia.

După aproape 10 ani de la ultimele apariții televizate, Adelina Pestrițiu a bătut palma cu Pro TV și urmează să fie moderatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, proiect care va aduce în prim-plan cele mai autentice povești de dragoste, experiențe unice și situații imprevizibile. Filmările vor avea loc într-o locație exclusivistă din Turcia, motiv pentru care influencerița se va muta temporar cu familia acolo.

Adelina Pestrițu a semant cu Pro TV

Creatoarea de conținut susține că noul rol i se potrivește perfect, motiv pentru care nu a stat deloc pe gânduri când a acceptat propunerea șefilor din Pache Protopopescu.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”, a spus Adelina Pestrițu pentru Pro TV.

“Pentru mine, această aventură înseamnă și o schimbare importantă pe plan personal. Mă voi muta pentru o perioada în Turcia împreună cu familia mea, iar faptul că îi voi avea alături face ca această experiență să fie și mai frumoasă. Voi continua să împărtășesc tot ce trăiesc cu comunitatea mea online și sunt convinsă că vor simți energia acestui proiect. Vă promit un singur lucru: Burlacii: Foc în Paradis este un show pe care nu trebuie să îl ratați”, a continuat Adelina.

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