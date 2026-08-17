O dronă a lovit Republica Moldova! A explodat și a produs un incendiu violent, iar autoritățile s-au mobilizat de urgență

Un nou incident cu o dronă a avut loc în Republica Moldova, după ce un obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al țării și s-a prăbușit în raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul, iar în urma deflagrației a izbucnit un incendiu de vegetație. Autoritățile au intervenit rapid pentru securizarea zonei și verificarea circumstanțelor.

Incidentul s-a produs luni seară, în zona extravilană a localității Talmaza, la aproximativ trei kilometri de localitate. Potrivit informațiilor transmise de autorități, obiectul a fost observat de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale la ora 17:37, în timp ce se deplasa pe direcția Cuciurgan-Tiraspol.

Drona a provocat un incendiu în Republica Moldova

După detectarea aparatului, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian în sectorul Centru. Restricția a fost menținută timp de aproximativ 15 minute, până când situația a fost evaluată.

„Sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute”, a transmis Minist erul Apărării.

La scurt timp, obiectul aerian a dispărut de pe sistemele de monitorizare, iar ulterior s-a produs explozia. Impactul cu solul a declanșat un incendiu de vegetație, care a fost lichidat de echipele de intervenție. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Polițiștii specializați în examinarea dispozitivelor explozive au ajuns la fața locului pentru a analiza fragmentele recuperate și pentru a stabili cu exactitate originea aparatului. Oamenii din zonă au fost avertizați să nu se apropie de locul incidentului și să nu atingă eventualele componente rămase la sol.

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