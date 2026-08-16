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Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol

De: David Ioan 16/08/2026 | 09:45
Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol
Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol
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O dronă care a intrat în spaţiul aerian al României în noaptea de sâmbătă spre duminică, venind din direcţia Republicii Moldova, a fost neutralizată la aproximativ 24 de kilometri nord de Galaţi. Aparatul a fost doborât de un avion F‑18 al Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflat în misiune de Poliţie Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Ministerul Apărării a anunţat că sistemele de supraveghere au detectat drona la ora 04.44. Aeronava F‑18, care se afla deja în misiune de monitorizare, a stabilit contact radar cu ţinta şi a primit aprobarea de angajare.

Alertă în Galaţi

La ora 05.01, drona a fost interceptată şi doborâtă în condiţii de siguranţă. Un posibil loc de cădere a resturilor a fost identificat într-o zonă nepopulată, între localităţile Băleni şi Cudalbi, în judeţul Galaţi.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a transmis că două avioane F‑18 spaniole, ridicate preventiv în aer, au primit ordinul de angajare imediat după detectarea obiectului.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spaţiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F‑18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a scris acesta pe Facebook.

O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol

Radu Miruţă a felicitat echipajele spaniole şi militarii români din centrul de comandă pentru modul în care au gestionat situaţia. Alerta aeriană instituită în judeţul Galaţi s-a încheiat la ora 05.20.

Ministrul a subliniat că România acţionează ferm pentru protejarea spaţiului aerian, beneficiind de sprijinul aliaţilor.

„România îşi apără spaţiul aerian, iar aliaţii noştri sunt alături de noi. Vigilenţă, reacţie rapidă şi solidaritate aliată, acestea sunt garanţiile concrete ale securităţii noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a transmis Miruţă.

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