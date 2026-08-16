Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

Iarna pare să vină mai repede decât în anii trecuți, iar acest lucru nu mai este doar o speculație, ci o concluzie bazată pe datele furnizate de meteorologii Accuweather. Prognozele pentru luna septembrie arată o schimbare bruscă de temperatură, cu un front rece care va traversa zona montană a României mult mai devreme decât intervalul obișnuit.

În mod normal, primele semne de iarnă se observă abia spre finalul lunii octombrie sau chiar începutul lui noiembrie, însă anul acesta atmosfera pare să se grăbească. Fenomenul este pus pe seama unei instabilități atmosferice accentuate, care aduce precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zone unde, în mod tradițional, septembrie rămâne o lună de tranziție blândă.

Ninge în septembrie

Această schimbare nu se referă doar la vârfurile montane extreme, precum Vârful Omu sau alte creste alpine unde ninsoarea timpurie nu ar fi o surpriză. De data aceasta, prognoza indică un episod de ninsoare în zone locuite, accesibile și frecventate de turiști.

Anul acesta se pare că primul oraș în care va ninge este Predeal, un punct turistic important, situat la o altitudine unde, de regulă, septembrie aduce temperaturi scăzute, dar nu suficient de mici pentru a genera ninsoare. Această abatere de la normalul climatologic ridică întrebări despre evoluția sezonului rece și despre modul în care se va manifesta iarna în România în următoarele luni.

Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

Prognoza pentru Predeal în luna septembrie arată o scădere accentuată a temperaturilor nocturne, cu valori care pot coborî spre 0 grade Celsius în anumite intervale.

În combinație cu un front atmosferic umed, aceste condiții creează contextul ideal pentru apariția primelor fulgi de zăpadă. În timpul zilei, temperaturile vor rămâne ușor pozitive, însă nu suficient de ridicate pentru a elimina riscul de ninsoare trecătoare.

CITEŞTE ŞI: Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026

„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm