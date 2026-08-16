Acasă » Știri » Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

De: David Ioan 16/08/2026 | 08:48
Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iarna pare să vină mai repede decât în anii trecuți, iar acest lucru nu mai este doar o speculație, ci o concluzie bazată pe datele furnizate de meteorologii Accuweather. Prognozele pentru luna septembrie arată o schimbare bruscă de temperatură, cu un front rece care va traversa zona montană a României mult mai devreme decât intervalul obișnuit.

În mod normal, primele semne de iarnă se observă abia spre finalul lunii octombrie sau chiar începutul lui noiembrie, însă anul acesta atmosfera pare să se grăbească. Fenomenul este pus pe seama unei instabilități atmosferice accentuate, care aduce precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zone unde, în mod tradițional, septembrie rămâne o lună de tranziție blândă.

Ninge în septembrie

Această schimbare nu se referă doar la vârfurile montane extreme, precum Vârful Omu sau alte creste alpine unde ninsoarea timpurie nu ar fi o surpriză. De data aceasta, prognoza indică un episod de ninsoare în zone locuite, accesibile și frecventate de turiști.

Anul acesta se pare că primul oraș în care va ninge este Predeal, un punct turistic important, situat la o altitudine unde, de regulă, septembrie aduce temperaturi scăzute, dar nu suficient de mici pentru a genera ninsoare. Această abatere de la normalul climatologic ridică întrebări despre evoluția sezonului rece și despre modul în care se va manifesta iarna în România în următoarele luni.

Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România

Prognoza pentru Predeal în luna septembrie arată o scădere accentuată a temperaturilor nocturne, cu valori care pot coborî spre 0 grade Celsius în anumite intervale.

Foto: Accuweather

 

În combinație cu un front atmosferic umed, aceste condiții creează contextul ideal pentru apariția primelor fulgi de zăpadă. În timpul zilei, temperaturile vor rămâne ușor pozitive, însă nu suficient de ridicate pentru a elimina riscul de ninsoare trecătoare.

CITEŞTE ŞI: Premiu uriaș pentru David Popovici. A fost declarat înotătorul anului 2026

„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trădarea anului în televiziune! Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce l-a invitat la ea în emisiune: ”Îți las inima mea”
Știri
Trădarea anului în televiziune! Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce l-a invitat la ea…
Ce operație a făcut Larisa Uță. Vedeta are nevoie de o perioadă de recuperare: „Momentul de panică”
Știri
Ce operație a făcut Larisa Uță. Vedeta are nevoie de o perioadă de recuperare: „Momentul de panică”
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Mediafax
Mucegai și frig în casele Regelui Charles. Investigația care lovește familia regală
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș
Gandul.ro
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Adevarul
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma să îi preia treptat funcțiile
Digi24
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
Click.ro
Cum prepară Carmen Brumă înghețata cu cafea. Rețeta simplă, perfectă pentru zilele călduroase
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Digi 24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria 2026: Urări pe care să le trimiți...
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului
Digi24
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
go4it.ro
Un nou domeniu din România vrea să angajeze IT-iștii concediați
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută pe studenți să aibă note mai bune
Descopera.ro
Un studiu, în premieră, dezvăluie că doar o oră în plus de somn îi ajută...
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș
Gandul.ro
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Trădarea anului în televiziune! Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce ...
Trădarea anului în televiziune! Cum a ”fentat-o” Cătălin Măruță pe Denise Rifai, după ce l-a invitat la ea în emisiune: ”Îți las inima mea”
Ce operație a făcut Larisa Uță. Vedeta are nevoie de o perioadă de recuperare: „Momentul de panică”
Ce operație a făcut Larisa Uță. Vedeta are nevoie de o perioadă de recuperare: „Momentul de panică”
Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol
Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol
BANCUL ZILEI | „Nu mai suport crizele tale de gelozie”
BANCUL ZILEI | „Nu mai suport crizele tale de gelozie”
Iluzie optică virală | Poți găsi lumânarea ascunsă în această imagine?
Iluzie optică virală | Poți găsi lumânarea ascunsă în această imagine?
Curaj, Alina Pușcău! Care sunt cele 8 vedete din România care au învins cancerul
Curaj, Alina Pușcău! Care sunt cele 8 vedete din România care au învins cancerul
Vezi toate știrile