„Așa se mănâncă în Spania”. Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidorm

O familie de trei persoane a povestit cât a plătit pentru o masă la o terasă din Benidorm, Spania, iar nota de plată a devenit rapid subiect de discuție. Experiența lor arată cât de accesibile pot fi prețurile într-o stațiune care atrage anual peste trei milioane de turiști, fără să practice tarife exagerate.

Într-o perioadă în care mulți români se plâng de scumpiri în destinațiile populare, exemplul din Benidorm oferă o perspectivă diferită asupra modului în care se trăiește și se consumă în Spania.

„Așa se mănâncă în Spania”

Familia a comandat preparate simple, dar consistente, exact genul de mâncare pe care îl găsești la terasele frecventate de localnici și turiști.

„Cam așa se mănâncă în Spania. Cam atâta e de mare sandvișul de pui la rotisor cu cartofi prăjiţi. Coaste de porc. Hai să vedem după toată aventura asta cât ne costă.”

Mâncarea a fost servită rapid, porțiile au fost generoase, iar atmosfera relaxată specifică zonei a completat experiența. Benidorm este cunoscut pentru faptul că nu pune presiune pe turiști: poți veni direct de la plajă, ciufulit, îmbrăcat lejer, fără să te simți judecat.

„Zici că te-a călcat trenul, dar nu e nicio problemă. Important e să-ți trăiești viața, să fii om.”

Când a venit nota de plată, surpriza a fost una plăcută.

„Dar vreau să vă arăt nota de plată, că asta e cea mai interesantă dintre toate.”

Cât a plătit o familie de 3 români la terasă în Benidrom

Prețurile au fost detaliate: trei sticle de bere – 7,20 euro, o apă plată – 1,60 euro, un pahar de Tinto de Verano – 4,50 euro, un sandwich de pui cu cartofi – 8 euro, o rațiune de pâine – 2 euro, o porție de coaste de porc – 9,50 euro. Totalul pentru trei persoane: 32,80 euro. O sumă care, raportată la o stațiune extrem de vizitată, pare surprinzător de accesibilă.

Mesajul final al româncei care a documentat ieşirea este clar:

„Așa că, dacă vreți vacanță faină, mâncare faină, băutură mișto, prețuri faine și permisive, vă invit în Benidorm, în Spania, în vacanță. Aici viața se trăiește, nu interesează pe nimeni nici ce muncești, nici câți bani ai, nici câte branduri ai. Important e să-ți trăiești viața. Fără lux și opulență. Totul e să te bucuri de viață. De asta iubesc Spania.”

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