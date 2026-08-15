Doliu în lumea frumuseţii! A murit Miss Earth Indonesia

Presa indoneziană a anunțat dispariția lui Putri Andriani Juficha, în vârstă de 26 de ani, cunoscută pentru titlul Miss Earth Indonesia. Tânăra a murit pe 14 august, chiar în ziua aniversară, vestea declanșând un val de reacții în comunitatea concursurilor de frumusețe din Indonezia.

Familia și organizația care gestionează competiția Miss Earth Indonesia nu au comunicat încă motivul oficial al decesului. În mediul online, însă, primele discuții apărute pe forumurile dedicate concursurilor de frumusețe indică posibilitatea unui stop cardiac, informație care nu a fost confirmată de surse oficiale.

Doliu în lumea frumuseţii

Comitetul Miss Earth Indonesia a transmis un mesaj de condoleanțe, afirmând:

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Putri Andriani Juficha. Ne rugăm ca defuncta să se odihnească în pace cu Dumnezeu și ca familia ei să găsească puterea de a depăși această durere”.

Prieteni apropiați au publicat fotografii și mesaje de adio pe rețelele de socializare, printre care:

„Zbor lin, draga mea Pijey” „Odihnește-te în pace, frumoaso”.

A murit Miss Earth Indonesia

Putri Andriani Juficha, născută pe 14 august 2000, era considerată una dintre cele mai promițătoare figuri ale industriei de pageant din Indonezia. A câștigat titlul Miss Earth Indonesia 2025 și a reprezentat țara la competiția internațională Miss Earth. În același an, a obținut locul de vicecampioană la Miss Grand Indonesia, consolidându-și reputația în domeniu.

Cei care au cunoscut-o vorbesc despre o persoană dedicată, muncitoare și apreciată pentru profesionalismul și atitudinea ei deschisă. Activă pe Instagram, unde avea peste 214.000 de urmăritori, ultima ei postare datează din 21 iulie, când a transmis un mesaj de susținere pentru fotbalistul Lamine Yamal și echipa Spaniei la Cupa Mondială din 2026.

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