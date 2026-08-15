George a dispărut în urmă cu 2 ani. Studentul a fost descoperit mort, în Munții Bucegi

George a dispărut pe 23 noiembrie 2025, iar rămășițele sale au fost descoperite recent de doi ciobani în zona Valea Gaura, în Munții Bucegi.

Unul dintre ei a alertat autoritățile pe 14 august, în jurul orei 10:00, anunțând că a găsit un trup aflat într-o stare avansată de degradare.

„La data de 14 august a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați telefonic, de către un cioban, care ar fi observat o persoană decedată, aflată într-o stare avansată de degradare, în zona montană din Munții Bucegi, respectiv în ‘Valea Ciubotea’.”

George a dispărut în urmă cu 2 ani

La fața locului au ajuns polițiști din Stațiunea Bran și un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Codlea, care au început cercetările pentru a stabili circumstanțele morții. În urma verificărilor, asupra corpului au fost găsite documente emise pe numele unui cetățean britanic de 18 ani.

„Primele verificări indică faptul că persoana era semnalată ca fiind dispărută, după ce, în luna noiembrie 2025, s-ar fi rătăcit în zona montană a Munților Bucegi. Corpul persoanei urmează să fie ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea continuării cercetărilor, pentru stabilirea cu exactitate a identității persoanei, a cauzelor și împrejurărilor în care aceasta a decedat, precum și pentru clarificarea întregii stări de fapt. În cauză, cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.”

Studentul a fost descoperit mort, în Munții Bucegi

George Smyth, originar din Marea Britanie, studia la Universitatea din Bristol și fusese dat dispărut după ce plecase din Poiana Brașov spre Bran, cu intenția de a vizita „castelul contelui Dracula”. Ultima dată fusese văzut în apropierea lacului Țigănești, într-o zonă aflată între Cascada Moara Dracului și Cabana Mălăiești.

În momentul dispariției, tânărul a sunat la 112 cerând ajutor. Salvamontiștii au transmis atunci că George era epuizat, dezorientat și prezenta semne de hipotermie, aflându-se într-o zonă izolată, cu vânt puternic și ninsoare. Operatorii i-au recomandat să rămână în mișcare și să nu părăsească traseul până la sosirea echipelor de salvare. Potrivit BBC, căutările au început imediat, însă la acea vreme salvatorii au găsit doar geanta lui, nu și pe el.

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