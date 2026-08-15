Cutremur cu magnitudinea de 7.7 grade. Mai multe persoane au murit sub dărâmături

Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7,7, a lovit sâmbătă dimineață regiunea insulei Flores din Indonezia, provocând victime și pagube importante. Cinci persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare. Bilanțul este în continuare provizoriu și ar putea crește pe măsură ce autoritățile ajung în zonele afectate.

Seismul s-a produs în jurul orei locale 05:58, iar epicentrul a fost localizat în apropierea coastei insulei Flores, la aproximativ 68 de kilometri nord-nord-vest de orașul Ende, în provincia East Nusa Tenggara. Cutremurul a fost unul de mică adâncime, ceea ce a amplificat efectele resimțite la suprafață. USGS a estimat adâncimea la aproximativ 10 kilometri, în timp ce autoritățile indoneziene au indicat 15 kilometri.

Seismul principal a fost urmat de numeroase replici, una dintre acestea având magnitudinea 6,1. Mai multe clădiri au fost avariate sau s-au prăbușit, iar echipele de salvare încearcă să găsească persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături. În unele zone, intervenția este îngreunată de alunecările de teren, drumurile blocate și problemele de comunicații.

Locuitorii au fost evacuați

Cutremurul a determinat și emiterea unei avertizări de tsunami. Aproximativ 2.000 de persoane din zona Nagekeo au fost evacuate sau s-au retras din proprie inițiativă spre regiuni mai sigure. Avertizarea de tsunami a fost ridicată aproximativ trei ore mai târziu, după ce nu au fost observate efecte majore asupra nivelului mării.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să rămână calmi și să evite zonele de coastă. De asemenea, locuitorii au fost sfătuiți să nu intre în clădirile care prezintă fisuri sau alte semne de instabilitate, în timp ce evaluarea pagubelor și operațiunile de salvare continuă.

„Locuitorii ar trebui, de asemenea, să evite intrarea în clădiri, în special în cele care au deja fisuri sau au suferit daune structurale”, a transmis BNPB.

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