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Anca Alexandrescu este în doliu! Mama prezentatoarei TV a murit

De: Andreea Stăncescu 15/08/2026 | 11:33
Anca Alexandrescu este în doliu! Mama prezentatoarei TV a murit
Anca Alexandrescu este în doliu / Sursa foto: Profimedia
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Anca Alexandrescu trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a pierdut o altă persoană importantă din viața sa. În urmă cu cinci ani, jurnalista și-a pierdut tatăl, iar acum se confruntă cu o nouă durere, după moartea mamei sale. 

Vestea tristă a fost făcută publică de Mihaela Moise, care i-a transmis Ancăi Alexandrescu un mesaj de susținere. Ulterior, mai mulți urmăritori s-au alăturat mesajelor de condoleanțe și i-au transmis jurnalistei putere pentru a depăși această perioadă.

„În aceste momente grele pentru Anca Alexandrescu, un om deosebit, care a fost alături de comunitatea noastră și un real ajutor pentru copiii bolnavi, îi transmitem sincere condoleanțe! Durerea pierderii mamei nu o poate alina nimic, însă suntem cu tot sufletul alături de tine! Lumină veșnică mamei tale!”, a scris Mihaela Moise, pe Facebook.

Sursa foto: Social media

Anca Alexandrescu avea o relație apropiată și cu tatăl ei

Anca Alexandrescu a mai trecut printr-o pierdere importantă în 2021, când tatăl său, jurnalistul Horia Alexandrescu, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Relația dintre jurnalistă și tatăl ei a fost una foarte apropiată. Anca Alexandrescu a vorbit în trecut despre influența pe care acesta a avut-o asupra sa și despre faptul că era unul dintre cei mai exigenți oameni atunci când îi evalua activitatea profesională.

„Mi-e foarte dor de tata (…) M-au întrebat mai mulți dacă tata ar fi fost de acord cu ce fac. Când am început să fac emisiunea, evident, ochiul critic, el era cel mai mare critic al meu. Și la un moment dat, pentru că știi foarte bine toate dezvăluirile pe care le-am făcut, inevitabil am vorbit și despre oameni pe care îi cunoștea și el. Toți îl sunau pe tata. El le spunea «Domnule, nu am ce să fac, nu o cunoașteți?»”, a povestit Anca Alexandrescu, în urmă cu un an.

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