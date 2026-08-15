Alertă la granița României! Peste 100 de drone, detectate în doar patru zile

Războiul din Ucraina se desfășoară tot mai aproape de granița României, iar intensificarea atacurilor rusești a dus la o creștere a numărului de drone observate în apropierea spațiului aerian românesc. În doar patru zile, radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat peste 100 de astfel de aparate, în timp ce autoritățile au monitorizat permanent evoluția situației.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a explicat că numărul ridicat de drone este legat de atacurile desfășurate în apropierea graniței, în special asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Mai multe drone au ajuns pe teritoriul României

În timpul celor șapte atacuri monitorizate, mai multe drone au fost lansate în roiuri. Cele mai multe au fost doborâte de forțele ucrainene înainte de a pătrunde pe teritoriul României, însă fragmentele aparatelor distruse au fost ulterior transportate de apă.

Astfel, în ultimele două zile, mai multe resturi de drone au fost aduse la mal de apele Dunării sau de valurile Mării Negre. Apariția acestora este pusă în legătură directă cu intensitatea atacurilor desfășurate în apropierea frontierei românești.

„Apele Dunării, ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvența cu care vedem diverse resturi este direct proporțională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

În cele 96 de ore analizate, aeronavele de luptă NATO au fost ridicate preventiv de șapte ori pentru supravegherea spațiului aerian și gestionarea situațiilor apărute. În alte nouă cazuri, nivelul de alertă pentru misiunile de poliție aeriană a fost crescut, în funcție de evoluția incidentelor. De asemenea, în trei situații au fost mobilizate elicoptere pentru misiuni preventive sau de cercetare.

Chiar dacă activitatea militară din apropierea graniței s-a intensificat, autoritățile transmit că nu există indicii privind o creștere a riscului direct pentru populația României.

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