Putin le-ar fi cerut serviciilor secrete să „distrugă NATO și UE din interior”. Republica Moldova, piesă-cheie în planul Kremlinului

Rusia ar pregăti o amplă strategie de destabilizare a Europei, în care războiul convențional din Ucraina reprezintă doar una dintre componentele confruntării cu Occidentul. Potrivit unor informații prezentate de presa internațională, conducerea de la Moscova ar fi transmis serviciilor de informații ruse obiectivul de a slăbi din interior Uniunea Europeană și NATO, printr-o combinație de operațiuni clandestine, propagandă, atacuri cibernetice și acțiuni menite să provoace diviziuni politice.

Informațiile despre această strategie au fost atribuite unor surse occidentale și unor investigații jurnalistice care indică faptul că Rusia încearcă să exploateze vulnerabilitățile existente în statele europene. Nu ar fi vorba doar despre o eventuală confruntare militară directă, ci despre o serie de acțiuni desfășurate în așa-numita zonă gri, unde granița dintre conflict și pace devine tot mai dificil de delimitat.

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Un rol important în acest plan ar reveni operațiunilor de influență. Rusia ar urmări identificarea și atragerea unor persoane cu vizibilitate în societățile occidentale, de la politicieni și jurnaliști până la analiști, experți sau formatori de opinie. Prin intermediul acestora, mesajele favorabile Moscovei ar putea fi amplificate, în timp ce încrederea populației în instituțiile europene și euroatlantice ar fi erodată.

Strategia ar urmări, de asemenea, accentuarea nemulțumirilor deja existente în interiorul statelor membre. Problemele economice, disputele politice, migrația, nemulțumirile sociale sau diferențele de opinie privind războiul din Ucraina pot deveni instrumente într-o campanie mai largă de divizare. Scopul ar fi crearea unor conflicte interne suficient de puternice încât statele europene să aibă dificultăți în a adopta o poziție comună în fața Moscovei.

Pe lângă manipularea informațională, arsenalul atribuit serviciilor ruse ar include atacuri informatice, acte de sabotaj, incendii suspecte și operațiuni clandestine. Incidentele cu drone și atacurile asupra unor infrastructuri esențiale se înscriu, de asemenea, în categoria amenințărilor urmărite de serviciile de securitate occidentale.

În acest context, Republica Moldova ar ocupa o poziție strategică deosebit de importantă. Țara reprezintă un punct sensibil în ecuația de securitate a Europei de Est, atât prin apropierea de Ucraina, cât și prin relațiile sale cu Uniunea Europeană și existența regiunii separatiste Transnistria.

Conform informațiilor prezentate de presa americană, Moscova ar considera Republica Moldova un posibil punct de sprijin pentru extinderea influenței sale în regiune. Un eventual control asupra teritoriului moldovean ar putea modifica semnificativ echilibrul de securitate din estul Europei și ar crea condiții favorabile pentru desfășurarea unor operațiuni împotriva Ucrainei și, indirect, împotriva statelor occidentale.

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