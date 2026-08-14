Recrutări în Armata Română, în plină vară. Cine poate prinde unul dintre cele 177 de locuri

Ministerul Apărării Naționale a anunțat vineri, 14 august, deschiderea celei de-a doua sesiuni naționale de recrutare pentru învățământul postliceal militar. În județul Covasna, tinerii interesați de o carieră în Armata Română își pot depune dosarele până pe 18 august, online sau la Centrul Militar din Sfântu Gheorghe.

La această etapă de recrutare se pot înscrie absolvenții de liceu care au obținut diploma de bacalaureat, precum și candidații care vor putea demonstra promovarea examenului până la momentul ierarhizării finale. O altă condiție este ca aceștia să nu fi împlinit vârsta de 31 de ani în cursul anului 2026.

115 locuri scoase la concurs pentru viitori subofițeri

Pentru formarea maiștrilor militari sunt disponibile 25 de locuri la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” din Boboc, programul având o durată de un an, și 28 de locuri la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanța, unde studiile se desfășoară pe parcursul a doi ani.

Pentru viitorii subofițeri sunt scoase la concurs 115 locuri, în arma auto, la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești, precum și alte nouă locuri la școala militară din Boboc. Programele pentru subofițeri au durata de un an.

Înscrierile sunt deschise în perioada 14-18 august 2026 și pot fi făcute online, prin platforma de recrutare a MApN, sau direct la centrul militar județean. Candidații vor parcurge ulterior probele de selecție, programate între 17 și 20 august.

Acestea vor fi urmate de examinările medicale, care se desfășoară până pe 25 august. Dosarele trebuie finalizate până la 26 august, iar rezultatele repartizării sunt programate să fie anunțate în perioada 2-4 septembrie.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Informare-Recrutare din Sfântu Gheorghe, de pe strada Kós Károly nr. 3, sau la numerele de telefon 0267 311 209 și 0267 351 029. Biroul este deschis publicului luni, miercuri, joi și vineri, între orele 08:00 și 16:00, iar marțea, între 10:00 și 18:00.

Detaliile privind condițiile de înscriere, selecția și admiterea sunt disponibile pe platforma oficială de recrutare a Ministerului Apărării Naționale și pe paginile de Facebook ale structurilor de recrutare și ale Centrului Militar Județean Covasna.

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