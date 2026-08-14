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Alertă pe litoral! Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Saturn

De: Simona Vlad 14/08/2026 | 19:30
Alertă pe litoral! Un fragment de dronă a fost descoperit pe plaja din Saturn
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Turiștii aflați astăzi pe plaja din Saturn au avut parte de o surpriză neașteptată, după ce valurile au adus la mal un fragment despre care s-a stabilit că provine de la o dronă. Oamenii au alertat autoritățile, iar accesul în zona respectivă a fost restricționat. Specialiștii au făcut verificări și au stabilit că obiectul nu conține elemente pirotehnice.

Incidentul s-a produs vineri după-amiază, 14 august, pe plaja din stațiunea Saturn. Fragmentul a fost observat de turiști, care au anunțat autoritățile imediat ce și-au dat seama că obiectul ar putea proveni de la un aparat de zbor fără pilot. Conform procedurilor aplicate în astfel de situații, zona a fost izolată temporar, iar specialiștii au intervenit pentru a verifica obiectul.

Fragmentul nu prezintă risc pirotehnic

Primele verificări au adus o veste importantă pentru turiștii aflați în zonă: fragmentul nu are elemente pirotehnice, astfel că nu a fost identificat un pericol imediat de acest tip. Obiectul urmează să fie ridicat de pe plajă și supus unor verificări suplimentare. Specialiștii vor încerca să stabilească mai multe detalii despre fragment, inclusiv proveniența acestuia. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat că piesa găsită la Saturn ar avea vreo legătură cu alte incidente similare produse în ultimele zile pe litoral.

Un alt fragment de dronă, descoperit la Costinești

Incidentul de la Saturn vine la scurt timp după ce un alt fragment de dronă a fost găsit, vineri dimineață, în zona Costinești. Piesa a fost descoperită în apropierea locului în care, cu o zi înainte, fusese identificată o dronă. Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca fragmentul să provină chiar din aparatul găsit joi. Nici acesta nu avea încărcătură explozivă și nu prezenta risc pirotehnic.

Joi, 13 august, Ministerul Apărării Naționale fusese informat despre prezența unei drone în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Garda de Coastă a solicitat ulterior intervenția unei echipe de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române. În urma verificărilor, specialiștii EOD au stabilit că fragmentul identificat la Costinești nu prezenta risc pirotehnic. Obiectul a fost ulterior predat Gărzii de Coastă.

Autoritățile verifică în continuare fragmentele găsite pe litoral

În ultimele zile, mai multe incidente care au implicat drone sau fragmente de drone au fost raportate în zona litoralului românesc. În cazul obiectului descoperit la Saturn, ancheta va trebui să stabilească exact de unde provine fragmentul și în ce împrejurări a ajuns în Marea Neagră, de unde a fost ulterior adus de valuri la mal. Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au indicat o legătură între fragmentul de la Saturn și celelalte obiecte descoperite în zona litoralului.

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