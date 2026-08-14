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Tavi Clonda știe cum să o cucerească pe Gabriela Cristea. Surpriza pregătită în vacanța din Italia

De: Simona Vlad 14/08/2026 | 19:35
Tavi Clonda știe cum să o cucerească pe Gabriela Cristea. Surpriza pregătită în vacanța din Italia
Gabriela Cristea a slăbit spectaculos! Cum arată acum, în costum de baie/ sursă foto: social media
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Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o escapadă în Sicilia, iar prezentatoarea TV este răsfățată de soțul ei chiar de la primele ore ale dimineții. Tavi Clonda a ieșit să cumpere un mic dejun autentic italian, iar alegerea sa a făcut-o pe vedetă să dezvăluie și unul dintre trucurile prin care își menține greutatea, chiar și atunci când este în vacanță.

Cei doi au profitat din plin de atmosfera siciliană și de preparatele locale. Într-una dintre dimineți, Tavi Clonda a plecat singur în oraș pentru a-i face soției sale o surpriză și s-a întors cu un preparat specific zonei. Gabriela Cristea se afla pe balcon când soțul ei a revenit cu „proviziile” pentru micul dejun. Vedeta a fost cucerită de un cornetto umplut generos cu cremă de fistic, pe care l-a degustat alături de urmăritorii săi din mediul online.

Tavi Clonda a plecat dis-de-dimineață după croissante proaspete

Prezentatoarea TV le-a povestit fanilor că soțul său a făcut un efort pentru ca micul dejun să fie cât mai autentic. Tavi Clonda s-a trezit devreme și a plecat să găsească produse proaspete de patiserie.

„Tavi a venit de dimineață cu «provizii» și mi-a adus un cornetto umplut generos cu cremă de fistic. Evident că a trebuit să facem și degustarea… doar suntem oameni serioși și verificăm ce mâncăm. Și am aflat ceva ce mi-a plăcut tare mult: în multe brutării și laboratoare artizanale din Sicilia, nonnele (bunicile) încep lucrul în toiul nopții, ca dimineața cornetti să ajungă proaspeți și calzi pe tejghea”, a mai transmis prezentatoarea.

Gabriela Cristea: „Cornetto + espresso = mic dejun în stil italian”

Crema de fistic a fost, însă, cea care a cucerit-o definitiv pe Gabriela Cristea. Vedeta a descris umplutura ca fiind generoasă, aromată și catifelată și a mărturisit că experiența culinară din Sicilia merită continuată.

„Iar fisticul… aici e altă poveste. Cremă din belșug, aromată, catifelată și atât de bună încât începi să înțelegi de ce italienii nu simt nevoia de prea multe lucruri la micul dejun. Cornetto + espresso = mic dejun în stil italian. Eu am început cu fisticul… și presimt că «documentarea» trebuie să continue”, a spus Gabriela Cristea.

Care este secretul Gabrielei Cristea pentru a nu se îngrășa în vacanță

Chiar dacă nu se ferește de preparatele locale, Gabriela Cristea susține că este atentă la cantitatea pe care o consumă. Prezentatoarea TV a explicat că nu își interzice alimentele care îi plac, însă preferă să guste porții mici. După ce a savurat cornetto-ul cu fistic, vedeta a explicat că nu a mâncat tot preparatul, ci doar câteva înghițituri.

„Păi gata, eu am mâncat trei guri și… Ăsta e micul meu dejun, foarte bun! Mă întrebați cum de nu mă îngraș aici. Mănânc trei guri, dar din ce-mi place! Adică nu m-am abținut de la absolut nimic, dar nu în cantități. Și chiar din Bulgaria m-am întors cu jumătate de kilogram mai puțin, ca să înțelegeți, și acolo am avut all inclusive.”

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