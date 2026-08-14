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Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas doar în vacanță

De: Andrei Iovan 14/08/2026 | 20:00
Eva Zaharescu și iubitul medic, de-a v-ați ascunselea pe Instagram. Ce s-a întâmplat în escapada romantică n-a rămas doar în vacanță
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Eva Zaharescu pare să fi găsit rețeta perfectă pentru o relație discretă. Bine, discretă până într-un punct. Fiica Andreei Berecleanu și misteriosul ei iubit au bifat recent o vacanță împreună, iar de această dată nu s-au mai ascuns după deget. Ba chiar deloc! Însă au schimbat rapid foaia. Motivul rămâne un mister (deocamdată). CANCAN.RO are detalii, dar și imaginile postate (apoi șterse rapid). 

Medicul, căci da, domnul cu care Eva își împarte viața este medic de profesie, a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care apare alături de fiica Andreei Berecleanu. Și nu vorbim despre imaginile acelea standardd de început de relație în care partenerul apare undeva în colțul cadrului, „din greșeală”, cum ar veni. Nu! Cei doi au apărut împreună, relaxați, apropiați și cât se poate de asumați.

Iubitul medic a postat fotografii cu Eva Zaharescu, apoi le-a șters.

Doar că asumarea asta n-a durat prea mult! La scurt timp, imaginile au dispărut. Șterse! Curățenie generală în feed, de parcă vacanța nici n-ar fi existat. Doar că, ghinion pentru domnul doctor, CANCAN.RO a fost pe fază. Ca de obicei!

Eva Zaharescu și iubitul medic, „de-a v-ați ascunselea” pe Instagram

Acum, evident, intervine întrebarea firească, ce s-a întâmplat? S-a răzgândit medicul? I-a spus Eva că nu este încă momentul pentru o declarație de dragoste cu poze la vedere? Au decis că discreția trebuie, totuși păstrată? Sau, cine știe, au apărut ceva norișori peste paradis? Noi nu băgăm mâna în foc pentru niciuna dintre variante. Dar fotografiile au fost acolo. Și apoi n-au mai fost. Restul, îl lăsăm în seama imaginației! Bine, nu e ca și cum cei doi nu și-au făcut deja debutul în urmă cu ceva timp, pe prima noastră pagină. Relația a început discret, departe de ochii curioșilor, iar noi am fost primii care au pus cap la cap piesele acestui puzzle amoros și v-am arătat și primele imagii cu cei doi, în timp ce se sărutau pătimaș (VEZI AICI IMAGINI).

Eva Zaharescu și iubitul medic și-au asumat relația pentru o scurtă perioadă de timp.

Șatena a ieșit din club alături de un domn misterios, prezentabil și, după cum avea să se dovedească, mult mai matur decât tinerii cu care ne-a obișnuit Generația Z. În timp ce cei doi așteptau mașina, gentlemanul n-a mai ținut cont de privirile curioșilor și i-a furat Evei un sărut cu foc. Și nu unul timid. Era limpede că între cei doi era ceva mai mult. La 24 de ani, Eva pare să fi decis că nu mai are timp de pierdut cu puștii din generația ei. A ales un bărbat de cel puțin 45 de ani, iar diferența de vârstă dintre cei doi este, fără doar și poate, una care întoarce priviri. Dar, nu-i așa, vârsta e doar un număr. Ce mai contează anii din buletin când focul iubirii arde cu putere, iar relația merge ca pe roate. Iată, cei doi petrec destul de mult timp împreună, merg în vacanțe și se fotografiază în ipostaze romantice. Acum, care este motivul pentru care „s-a cenzurat” relația între timp, pe rețelele de socializare, numai ei știu (poate vom afla și noi în curând).

În orice caz, Eva Zaharescu a știut exact ce vrea și ce fel de bărbat o atrage. Așa că, a ales un domn originar din Suedia, care însă s-a mutat în România.  Bărbatul este medic stomatolog și profesează la o clinică din Pitești. Are o carieră bine pusă la punct și, aparent, și-a găsit un motiv serios să rămână în România.

NU RATA – Cine este gentlemanul misterios din viața Evei Zaharescu. Diferența de vârstă de peste 20 de ani nu i-a împiedicat să fie împreună!

Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!

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