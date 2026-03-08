Acasă » Știri » Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!

Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!

De: Irina Vlad 08/03/2026 | 19:53
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!
e cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii

Zilele trecute, CANCAN.RO vă dezvăluia că Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a căzut în mrejele unui domn bine, trecut de 40 de ani. Însă, cum se spune că în dragoste și război este permis orice, vârsta, în acest caz, este doar un număr. Recent, cu ocazia zilei de 8 Martie, tânăra de 24 de s-a lăsat surprinsă de un cadou prețios (și la propriu, și la figurat).

După ce și-a încercat norocul la brațele mai multor bărbați celebri (printre care și Alex Pițurcă), recent, Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a pus capăt căutărilor și s-a lăsat cucerită de un gentleman misterios. Un bărbat trecut de 40 de ani, manierat și cu mult mai multă experiență (dublă chiar) decât tânăra de 24 de ani. Cum s-ar spune, se comportă ca un adevărat absolvent al „școalii vieții”, care a învățat din experianță, nu din manuale, cum se cucerește o femeie.

Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la iubitul misterios

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la ieșirea din Loft, însă ce s-a întâmplat acolo, de data aceasta, nu a rămas la Loft. În toată splendoarea, cu o rochiță scurtă și picioare lungi la vedere, tocuri cui, ruj roșu și o atitudine de femeie fatală, Eva s-a lăsat dezmierdată de domnul misterios alături de care a fost surprinsă sărutându-se – vezi AICI imaginile.

Eva Zaharescu și domnul galant din viața ei/ sursă foto: CANCAN.RO

Cu ocazia zilei de 8 martie, Eva le-a confirmat prietenilor virtuali că domnul misterios din viața ei nu se dezice de bunele maniere, fiind cât se poate de atent cu ea, mai ales cu ocazia unei astfel de zile. Tânăra de 24 de ani a încărcat pe social media o imagine în care își prezintă cadoul de la iubitul ei: un trandafir și o bijuterie de lux de la Kultho, un cadou cu multe zerouri la preț. Deși bijuteria nu a fost dezvăluită publicului, Eva a preferat să păstreze misterul, însă gestul spune multe despre generozitatea și potențialul celui care a oferit cadoul.

Eva Zaharescu, cadou cu multe zerouri din partea iubitului misterios/ sursă foto: social media

Eva Zaharescu l-a sărutat cu foc pe gentlemanul misterios. Seară intensă la Loft pentru fiica Andreei Berecleanu

Bărbații celebri care au curtat-o pe Eva Zaharescu. Fiica Andreei Berecleanu face ravagii la doar 24 de ani!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Știri
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Știri
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit ...
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Cum arată acum Dan Petrescu. Noi imagini cu celebrul antrenor, după perioada dificilă
Cum arată acum Dan Petrescu. Noi imagini cu celebrul antrenor, după perioada dificilă
Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit
Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre ...
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!”
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Vezi toate știrile
×