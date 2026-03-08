Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!

Zilele trecute, CANCAN.RO vă dezvăluia că Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a căzut în mrejele unui domn bine, trecut de 40 de ani. Însă, cum se spune că în dragoste și război este permis orice, vârsta, în acest caz, este doar un număr. Recent, cu ocazia zilei de 8 Martie, tânăra de 24 de s-a lăsat surprinsă de un cadou prețios (și la propriu, și la figurat).

După ce și-a încercat norocul la brațele mai multor bărbați celebri (printre care și Alex Pițurcă), recent, Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a pus capăt căutărilor și s-a lăsat cucerită de un gentleman misterios. Un bărbat trecut de 40 de ani, manierat și cu mult mai multă experiență (dublă chiar) decât tânăra de 24 de ani. Cum s-ar spune, se comportă ca un adevărat absolvent al „școalii vieții”, care a învățat din experianță, nu din manuale, cum se cucerește o femeie.

Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la iubitul misterios

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi la ieșirea din Loft, însă ce s-a întâmplat acolo, de data aceasta, nu a rămas la Loft. În toată splendoarea, cu o rochiță scurtă și picioare lungi la vedere, tocuri cui, ruj roșu și o atitudine de femeie fatală, Eva s-a lăsat dezmierdată de domnul misterios alături de care a fost surprinsă sărutându-se – vezi AICI imaginile.

Cu ocazia zilei de 8 martie, Eva le-a confirmat prietenilor virtuali că domnul misterios din viața ei nu se dezice de bunele maniere, fiind cât se poate de atent cu ea, mai ales cu ocazia unei astfel de zile. Tânăra de 24 de ani a încărcat pe social media o imagine în care își prezintă cadoul de la iubitul ei: un trandafir și o bijuterie de lux de la Kultho, un cadou cu multe zerouri la preț. Deși bijuteria nu a fost dezvăluită publicului, Eva a preferat să păstreze misterul, însă gestul spune multe despre generozitatea și potențialul celui care a oferit cadoul.

