Bărbații celebri care au curtat-o pe Eva Zaharescu. Fiica Andreei Berecleanu face ravagii la doar 24 de ani!

07/03/2026 | 17:51
Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, nu a stat niciodată departe de atenția publicului, mai ales când vine vorba despre viața sentimentală. De-a lungul timpului, tânăra a avut câteva relații care au stârnit interesul fanilor, iar fiecare poveste de iubire a fost intens comentată. 

Așa cum v-am promis, urmează un top cu bărbații celebri care au curtat-o pe superba Eva Zaharescu, în vârstă de doar 24 de ani. Fiica Andreei Berecleanu le-a pus inima pe jar și unora dintre cei mai mari crai ai showbiz-ului românesc.

Locul 1, Ștefan Manolache cu care a trăit o iubire ca în filme

Pe primul loc în top îl avem pe Ștefan Manolache, cu care Eva Zaharescu s-a iubit 3 luni și s-au despărțit în 2021. A fost o poveste pătimașă, iar imediat după despărțire, fostul reporter de la “Acces Direct” s-a afișat cu o altă domnișoară cunoscută în mediul online. Atunci, Ștefan a zis că ruptura a venit pe fondul “nepotrivire de caracter”. Fostul iubit al fiicei Andreei Berecleanu nu era străin de lumea showbizului românesc și umbla vorba prin oraș că este un mare cuceritor.  Ștefan Manolache a avut mai multe relații cu femei celebre de la noi, printre care se numără Andreea Antonescu sau Ioana Grama.

Eva Zaharescu și Ștefan Manolache- sursa- social media

Locul 2, Alexandru Pițurcă

În 2024, atunci când fiica Andreei Berecleanu avea doar 22 de ani, CANCAN.RO a surprins-o în compania lui Pițurcă Jr. Fiul fostului selecționer al echipei naționale a condus-o pe sexy-brunetă la o adresă aflată în zona de nord a Capitalei, cu superbul Mercedes S-Class pe care îl conducea. Ca un gentleman din fire, fostul Cristinei Ich nu a lăsat-o să ia un taxi si a vrut să se asigure că frumoasa Eva ajunge in siguranță la destinație. (VEZI AICI MAI MULTE)

Eva Zaharescu a fost surprinsă cu Pițurcă Jr.

 

Locul 3, dar nu cel din urmă, actualul iubit

Zilele trecute, CANCAN.RO v-a adus în atenție povestea de dragoste dintre frumoasa Eva Zaharescu și actualul iubit. Fiica Andreei Berecleanu a fost surprinsă la iesire din Loft în timp ce îl sărută cu patos pe iubițelul misterios.  E limpede că Eva se simte bine în compania distinsului domn și nici nu vrea să audă de tinerei de vârsta ei, din generația Z. Preferă un domn cu manierele la el, care probabil știe și să comande vinul perfect atunci când merg la restaurant. (VEZI AICI MAI MULTE)

Eva Zaharescu, alături de actualul iubit

×