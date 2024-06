Pițurcă Jr. a ”încercuit-o” pe voluptuoasa fiică a Andreei Berecleanu! Adio, ICH! CANCAN.RO publică imaginile momentului în showbiz

Alex Pițurcă a fost surprins de CANCAN.RO în compania Evei Zaharescu, nimeni alta decât fiica Andreei Berecleanu. Ex-fotbalistul a lăsat-o pe tinerică la propriul domiciliu și nu a scăpat-o nicio clipă din priviri până nu a intrat în scara blocului. Posibil să fi primit, din nou, aprobare de la “mama la copil”, Cristina ICH, o concubină super indulgentă, pentru încă o escapadă. Avem imaginile și vi le prezentăm în exclusivitate.

“Are dreptul să se plimbe cu oricine dorește. Dacă existau gesturi tandre între ei, era cu totul altceva. Dar așa? Păi eu mâine dacă apar alături de un bărbat la restaurant înseamnă că am o relație cu el? Nu! Dacă suntem într-o relație, înseamnă că trebuie să-i interzicem partenerului să se vadă cu cineva anume? Fiecare are dreptul să se întâlnească, indiferent că în parc sau la librărie, cu orice dorește, indiferent dacă este bărbat sau femeie”, ne-a declarat, la momentul respectiv, Christina Ich.

A condus-o acasă pe fiica Andreei Berecleanu

Zilele trecute, Alexandru Pițurcă a “recidivat”. De această dată “victimă” i-a fost o altă domnișoară. Aici ne referim la Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, o celebră prezentatoare de știri. Fiul fostului selecționer al echipei naționale a condus-o pe sexy-brunetă la o adresă aflată în zona de nord a Capitalei, cu superbul Mercedes S-Class pe care îl conduce, un adevărat “aspirator” de “bunăciuni”.

A urmărit-o pas cu pas

Eva Zaharescu a coborât din bolid și s-a îndreptat cu pași de gazelă spre propriul domiciliu. Piți Jr. a sorbit-o din priviri și a părăsit zona doar după ce s-a asigurat că fiica știristei a ajuns în siguranță în scara blocului. Ulterior, concubinul Cristinei ICH s-a retras acasă, în zona Charles de Gaulle, unde deține un apartament. CANCAN.RO are imagini “de colecție” care nu trebuie, sub nicio formă, ratate.

Va renunța, în cele din urmă, Alexandru Pițurcă la “mama la copil”? Rămâne de văzut, site-ul nr. 1 din România nu va lăsa baltă subiectul și va urmări fiecare mișcare a juniorului.

Cristina ICH, despre relația cu Alexandru Pițurcă: “O perioadă groaznică!”

Cristina ICH și Alex Pițurcă se despărțeau, în octombrie 2022. La momentul respectiv, influencerița avea să dezvăluie, în podcastul amicului ei, Radu Țibulcă, detalii despre relația cu fiul fostului selecționer al “tricolorilor”.

“Am avut o perioadă groaznică! În care stai să te gândești ce e bine… Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă sau cum vine… Erau pipițele astea… Primeam poză în secunda doi. Nu te gândi că e vreun potolit omul, vreo ușă de biserică!

Am deschis și eu Google-ul înainte. Știam ce mi-am luat! Îi dau libertate, dar și eu vreau libertate! Alex e un bărbat căruia îi plac viața și distracțiile.

L-am lăsat să facă ce și-a dorit. Dar sunt unele lipsuri care vezi că nu sunt OK. El e un om dificil, eu sunt om dificil. Alex nu m-a găsit în gunoi. Nu-mi lipsește nimic! Am banii mei, am casa mea!”, a spus Cristina ICH.

Cei doi s-au împăcat ulterior și au petrecut împreună Revelionul 2024 (DETALII AICI).

