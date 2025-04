Doliu din nou la Hollywood! Un celebru actor a murit la 54 de ani. L-ai văzut numai în roluri negative

Actorul Nicky Katt, care a făcut o carieră jucând în primul rând personaje negative în filme și seriale TV în ultimele trei decenii, a murit la vârsta de 54 de ani. Decesul a fost confirmat de avocatul său, John Sloss, și ar fi avut loc pe 8 aprilie.

Nicio cauză oficială a morții actorului nu a fost prezentată, însă, potrivit Variety, acesta s-ar fi sinucis.

Katt și-a început cariera încă din copilărie, când a interpretat mici roluri, înainte de a deveni o apariție obișnuită în filmele lui Richard Linklater, cum ar fi Waking Life, SubUrbia, School of Rock și Dazed and Confused, arată The Guardian.

„Nicky avea o dragoste profundă pentru personajele din istoria cinematografiei și cred că s-a văzut asta. Când am făcut castingul pentru Dazed and Confused, îi întrebam pe actori cu ce personaj simțeau că au cea mai mare legătură sau de care erau mai interesați, iar majoritatea dintre ei vorbeau despre rolurile mai mari, firește. Nicky a spus că îi plăcea Clint. «Vrei să spui cea de-a 17-a parte ca mărime din film?» «Da.» A făcut ceva unic din asta, aducând umorul său, imprevizibilitatea sa”, a spus Linklater atunci când a aflat de moartea actorului.

CITEȘTE ȘI: CONFESIUNE ȘOCANTĂ! O CELEBRĂ ARTISTĂ ȘI-A ALES DEJA HAINELE DE ÎNMORMÂNTARE! REFUZĂ SĂ FIE INCINERATĂ PENTRU A NU-ȘI STRICA „ȚINUTA DE LUX”

A murit actorul Nicky Katt

De asemenea, Katt a avut roluri mici în două filme ale lui Christopher Nolan: Insomnia și The Dark Knight, precum și în A Time to Kill de Joel Schumacher și Batman & Robin. A apărut și în producții precum The Way of the Gun, debutul lui Christopher McQuarrie în 2000, Death Proof al lui Quentin Tarantino, precum și Sin City.

În ultimul deceniu, Katt a apărut mai ales pe micile ecrane, interpretându-l pe profesorul Harry Senate în serialul Boston Public.

„Vreau să zic, toată lumea spune că băieții răi sunt cei mai interesanți, dar cu siguranță am trecut prin perioade în care asta este tot ceea ce oamenii și-au dorit să joc, băiatul rău, mai ales după Dazed and Confused. Dar am fost foarte norocos pentru că am putut să joc diferite tipuri de personaje”, spunea la un moment dat Katt despre faptul că a jucat, în mare parte, personaje negative.

CITEȘTE ȘI: UN ACTOR DIN „ANATOMIA LUI GREY” SUFERĂ DE O BOALĂ INCURABILĂ. DIAGNOSTICUL PRIMIT L-A DEVASTAT!