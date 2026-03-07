Suma uriașă pe care Iustina și Cornel de la Insula Iubirii au plătit-o, ca să plece din Dubai: „Am zburat 8 ore, în loc de 5 ore jumătate”

Iustina şi Cornel Luchian, foştii concurenţi de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, au reuşit să prindă un zbor din Dubai și în sfârșit au ajuns pe pământ românesc, după mai multe încercări de a părăsi zona conflictului din Orientul Mijlociu. Cuplul a trecut prin clipe tensionate, mai ales că Iustina este însărcinată pentru a doua oară, iar alături de ei a fost și fetița lor de un an și 5 luni. Cornel a povestit, pentru CANCAN.RO că abia seara trecută au primit un telefon de la Consulat, iar drumul spre România a fost mult mai lung, iar prețul biletului mai piperat. Venim chiar acum cu toate detaliile.

Iustina şi Cornel s-au numărat printre românii blocaţi în Dubai din cauza războiului izbucnit în urmă cu o săptămână în Iran. Zborul lor către România era programat pentru 3 martie, dar a fost anulat din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Din fericire, ei au reuşit să revină în ţară în această dimineață.

Cornel Luchian: Nu am avut prioritate.

CANCAN.RO: Nu au ținut cont că o aveați și pe cea mică și Iustina era însărcinată?

Cornel Luchian: Nu, nu, abia aseară, înainte să plecăm la aeroport, cu câteva ore, ne-au sunat de la Consulat să ne ajute în următoarele zile. Am reușit să plecăm aseară. Am ajuns astăzi la 8 jumatate, 9 în România.

Drumul spre casă a fost mult mai lung

Drumul din Dubai spre România a avut o durată mult mai mare din cauza conflictului din Iran, dar Iustina si Cornel au fost fericiți că au reușit să prindă avionul.

Cornel Luchian: Am zburat 8 ore în loc de 5 ore jumătate din cauza a ceea ce este acolo în zonă. Zborul e mult mai lung acum pentru că înconjoară, o ia pe partea cealaltă.

Prețul biletelor pentru adulți a fost de 4.000 de euro

După zile întregi de panică și stres, Iustina și Cornel au scos bani grei din buzunare pentru a putea să se întoarcă în România. Totul este bine când se termină cu bine și cei doi soți au reușit să ajungă în siguranță acasă, alături de Ivana după ce au trăit în incertitudine. Chiar și aseară zborul risca să fie anulat.

CANCAN.RO: Au fost biletele mai costisitoare?

Cornel Lucian: Da, pe biletele de adult am plătit 4.000 de euro și le-am luat cu 3 zile înainte. Am reușit să cumpărăm și zborul, spuneau aseară că este cu probleme și până la urmă am reușit să plecăm și să fim ok.

