Un influencer american aflat în România a avut parte de o experiență culinară pe care nu o va uita prea curând. Oba, cunoscut pe TikTok sub numele de @oba.travels, a încercat mai multe preparate românești în Constanța și a fost cucerit de gustul micilor. Pentru întreaga masă, tânărul spune că a plătit 100 de lei.

România continuă să-i surprindă pe turiștii străini, iar de această dată preparatele tradiționale au fost cele care au făcut senzație. Un tiktoker american aflat pe litoral a decis să descopere bucătăria românească și a comandat mai multe feluri de mâncare. Printre preparatele pe care le-a încercat s-au numărat cârnații de porc, ceafa de porc și, bineînțeles, micii. Experiența a fost filmată și publicată pe TikTok, unde reacțiile sale au atras rapid atenția.

Cât a plătit americanul pentru masa din Constanța

Tiktokerul a povestit că a cheltuit 100 de lei pentru toate preparatele pe care le-a comandat. Masa a inclus mai multe produse tradiționale, pe care americanul le-a degustat pe rând. Primii au fost cârnații de porc, pe care i-a asociat imediat cu muștarul, după ce a descoperit modul în care sunt serviți în România.

„Tocmai am cheltuit 100 de lei românești. Mi-am luat cârnați de porc, deci aceștia sunt cârnați românești. E ceva clasic. Îi bagi aici în muștar și îi mănânci. Mă simt român. Ăștia sunt foarte bunit. Apoi, aici avem ceafă de porc. O bagi în muștar. Mă simt de parcă sunt din București.”

Micii românești l-au cucerit complet

Momentul care i-a provocat însă cea mai entuziastă reacție a venit atunci când a gustat micii. Americanul a ținut să respecte și de această dată „regula” pe care o descoperise: micii trebuie mâncați cu muștar.

„Aici avem clasicii mici, frate. Mici cu muștar, exact așa se mănâncă. Ai grijă să-i bagi în muștar. Micii ar putea fi cea mai bună mâncare din istoria Europei.”

Garnitura acrișoară l-a pus în dificultate

Masa nu s-a rezumat însă la preparatele din carne. Tiktokerul a primit și o garnitură pe care nu a reușit să o identifice imediat. Gustul acrișor al acesteia l-a surprins în special în cazul morcovului, despre care a spus că nu mai întâlnise până atunci o astfel de variantă.

„Iar aici, în partea cealaltă, nu știu ce este. Cred că e salată. Dar de ce e acră? N-am mai mâncat niciodată un morcov acru. E bună, totuși, pentru că micii sunt dulci, iar asta e acră, cred.”

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