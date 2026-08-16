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Iluzie optică virală | Poți găsi lumânarea ascunsă în această imagine?

De: Andreea Stăncescu 16/08/2026 | 09:13
Iluzie optică virală | Poți găsi lumânarea ascunsă în această imagine?
Tu poți să rezolvi testul propus astăzi?
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Ești pregătit să-ți pui la încercare atenția și viteza de reacție? Testele IQ bazate pe imagini sunt o modalitate distractivă de a-ți antrena mintea și de a verifica cât de repede reușești să observi detalii pe care alții le pot trece cu vederea.

Astfel de provocări vizuale pot lua mai multe forme. Unele îți cer să găsești diferențele dintre două imagini aproape identice, altele ascund obiecte într-o scenă aglomerată. Există și puzzle-uri în care trebuie să identifici elementul care nu se potrivește sau să descoperi următoarea imagine dintr-o anumită succesiune logică.

Găsește lumânarea ascunsă în imagine

De această dată, provocarea este una aparent simplă. În imaginea de mai jos apar doi copii care se joacă, însă printre numeroasele detalii se află ascunsă și o lumânare. Misiunea ta este să o găsești cât mai repede.

Ai la dispoziție doar câteva secunde pentru a rezolva testul. Privește cu atenție imaginea și încearcă să nu te lași distras de elementele din jur. Concentrează-te asupra detaliilor și verifică fiecare zonă a imaginii.

Se spune că persoanele cu abilități bune de observație pot identifica mai rapid elementele ascunse în astfel de puzzle-uri. Totuși, este important de precizat că un asemenea joc nu poate determina în mod real nivelul IQ-ului. Este, în primul rând, o provocare de atenție, concentrare și percepție vizuală. Ai reușit să găsești lumânarea înainte ca cele 7 secunde să se termine? Dacă da, felicitări! Înseamnă că ai un ochi foarte bun pentru detalii și o capacitate rapidă de orientare vizuală.

Dacă nu ai găsit-o, nu trebuie să-ți faci griji. Poți verifica soluția din imagine și să vezi cât de aproape ai fost. Astfel de teste pot fi și un bun exercițiu pentru concentrare. Cu cât exersezi mai des, cu atât poți deveni mai atent la detalii și mai rapid în identificarea elementelor ascunse într-o imagine.

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