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Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic și cele mai inspirate transferuri din cariera lui Jose Mourinho

De: Paul Hangerli 16/08/2026 | 08:30
Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic și cele mai inspirate transferuri din cariera lui Jose Mourinho
Jose Mourinho a avut mereu fler pentru jucători, sursa-colaj CANCAN.RO
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Jose Mourinho a construit de-a lungul carierei echipe memorabile și a avut fler pentru transferuri care s-au dovedit decisive. Didier Drogba, Samuel Eto’o, Wesley Sneijder sau Zlatan Ibrahimovic sunt doar câteva dintre marile nume care au strălucit sub comanda portughezului. Cariera și personalitatea „Specialului” sunt readuse acum în atenție și de un nou documentar Netflix dedicat celebrului antrenor.

Jose Mourinho a lucrat cu unii dintre cei mai mari fotbaliști ai ultimelor două decenii și, de multe ori, a reușit să transforme transferurile riscante sau aparent modeste în adevărate lovituri.

Portughezul are în palmares două trofee Champions League, câștigate cu Porto și Inter, dar și titluri în Portugalia, Anglia, Italia și Spania. Parcursul său spectaculos, controversele și culisele carierei sunt prezentate și într-un nou documentar Netflix despre Jose Mourinho.

De la Ibrahimovic și Fabregas la Diego Costa

Printre transferurile importante făcute de Mourinho se numără Zlatan Ibrahimovic, adus gratis la Manchester United în 2016. Deși avea deja 34 de ani, suedezul a înscris 28 de goluri în primul sezon și a contribuit la câștigarea Europa League și a Cupei Ligii.

La Chelsea, Mourinho a dat lovitura cu Cesc Fabregas, cumpărat de la Barcelona pentru 27 de milioane de lire. Spaniolul a oferit 18 pase decisive în primul său sezon și a devenit unul dintre oamenii esențiali ai echipei care a câștigat Premier League.

Tot la Londra, Michael Essien și Diego Costa s-au dovedit investiții excelente. Costa, adus de la Atletico Madrid pentru 32 de milioane de lire, a înscris 20 de goluri în numai 26 de partide de Premier League în primul său sezon.

Transferurile care au construit Interul istoric

Unele dintre cele mai inspirate mutări ale lui Mourinho au venit la Inter. În 2009, portughezul i-a adus pe Diego Milito și Wesley Sneijder, doi dintre oamenii fără de care tripla istorică din 2010 ar fi fost greu de imaginat.

Milito a marcat golul decisiv pentru titlul din Serie A și ambele goluri ale finalei Champions League cu Bayern Munchen, câștigată de Inter cu 2-0.

Sneijder, cumpărat de la Real Madrid pentru numai 13 milioane de lire, a devenit creierul echipei. „Wes mi-a oferit Tripla, mi-a oferit cel mai bun an din întreaga mea carieră”, avea să spună Mourinho.

Un alt transfer extraordinar a fost Samuel Eto’o, venit de la Barcelona în afacerea prin care Zlatan Ibrahimovic a ajuns pe Camp Nou. Camerunezul a acceptat inclusiv să joace în bandă și să muncească pentru echipă, devenind o piesă esențială în sistemul portughezului.

Ricardo Carvalho și Benni McCarthy, oamenii lui Mourinho de la Porto

Mourinho a avut fler la transferuri încă din perioada Porto. Benni McCarthy, cumpărat pentru numai 3 milioane de lire, a înscris 25 de goluri în sezonul 2003-04, când portughezii au cucerit Liga Campionilor.

Ricardo Carvalho l-a urmat apoi pe Mourinho de la Porto la Chelsea pentru 20 de milioane de lire. Alături de John Terry, portughezul a format una dintre cele mai puternice defensive din istoria Premier League. Mourinho avea să-l numească „fundașul perfect”.

Didier Drogba, transferul care definește era Mourinho la Chelsea

În fruntea celor mai importante transferuri din cariera portughezului se află Didier Drogba, cumpărat de Chelsea de la Marseille pentru 24 de milioane de lire. Primul sezon nu a fost spectaculos, iar ivorianul chiar s-a gândit să plece. Mourinho l-a convins însă să rămână, iar atacantul s-a transformat ulterior într-o legendă a clubului.

Drogba a devenit omul marilor meciuri, combinând forța fizică impresionantă cu eficiența în fața porții. A plecat în 2012 după ce a avut un rol decisiv în câștigarea Champions League, dar Mourinho l-a readus la Chelsea doi ani mai târziu, când atacantul avea deja 36 de ani.

Portughezul avea să-l descrie pe Drogba drept „jucătorul cu cel mai bun raport calitate-preț din istoria lui Chelsea”.

Privind în urmă la transferurile sale, de la McCarthy și Carvalho la Sneijder, Eto’o, Ibrahimovic și Drogba, una dintre marile calități ale lui Mourinho a fost capacitatea de a găsi nu doar fotbaliști valoroși, ci jucători care se potriveau perfect stilului și mentalității echipelor sale.

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