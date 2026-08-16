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BANC | După noaptea nunții, Bulă îi spune, supărat, Bubulinei

De: David Ioan 16/08/2026 | 08:10
BANC | După noaptea nunții, Bulă îi spune, supărat, Bubulinei
BANC | După noaptea nunții, Bulă îi spune, supărat, Bubulinei
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi portia de râs din rândurile de mai jos.

După noaptea nunții, Bulă îi spune, supărat, Bubulinei:
– După cum am văzut azi-noapte, este clar că nu am fost primul.
– Stai calm, Bulă. După cum am văzut eu azi-nopate, este clar că nu o să fii nici ultimul.

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Două prietene

Conversația la cafea între două prietene:
— Fată, am rupt logodna cu Bobiță.
— De ce?
— Avea prea multe defecte.
— Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?
— Naah… Inelul nu avea defecte.

Soția, soțul, soacra și dorința

– Ce faci iubire? Cum e tura de noapte, e aglomerat la spital?
– E liniște, chiar sunt afară la o țigară și admiram stelele. Wooooow am văzut o stea căzătoare!
– Pune-ți o dorință!
– Mi-am pus.
– Mâine seara vine mama pe la noi și stă vreo 3 zile.
– Dacă mi se îndeplinește dorința nu vine.

Mama și iubitul fetei

-Sărut-mana, sunt iubitul fetei dumneavoastră!

-Tu ești Costică cu motocicleta?

-Eu am mașină.

-Ești Daniel cu Audi sau Vlad cu BMW-ul?

-Eu am un Renault.

-Vasile, tu ești?

-Doamnă, câte fete aveți?!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

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