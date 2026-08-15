BANCUL ZILEI | Câte categorii de femei există, de fapt

Dacă este weekend, câteva bancuri sunt ideale pentru o doză de bună dispoziție. Fie că vorbim despre relații, femei sau situațiile amuzante din viața de zi cu zi, glumele ne ajută să ne relaxăm în aceste zile.

Numeroase bancul sunt inspirate din situații reale pe care le trăim zi de zi. Cel de mai jos vorbește, într-un mod amuzant, despre diferitele „tipuri” de femei și despre locul pe care acestea îl ocupă în viața unui bărbat.

Sunt femei ca apa – ai nevoie de ele în fiecare zi.

Sunt femei ca medicamentele – le cauți când ți-e greu.

Sunt femei ca boala – ele singure te caută.

Sunt femei ca magnetul – te atrag fără să vrei.

Și sunt femei ca aerul – chiar și când nu le vezi, ele mereu sunt cu tine.

Alte bancuri amuzante

Nepotul îi cumpără bunicului un telefon de ultimă generație.

– Bunicule, dacă ai orice problemă, mă suni.

După două zile, primește un apel.

– Alo, dragul meu, telefonul ăsta nu merge deloc!

– Ce s-a întâmplat?

– Îi spun să o sune pe tanti Maria și nu face nimic.

– I-ai apăsat pe pictograma telefonului?

– Nu.

– Ai deschis agenda?

– Nu.

– Atunci ce ai făcut?

– Am vorbit frumos cu el. I-am zis: „Telefonule, fii drăguț și sun-o pe Maria!”

Nepotul încearcă să-i explice cum funcționează.

A doua zi, bunicul sună din nou.

– Gata, am învățat!

– Perfect! Și cum merge?

– Foarte bine. Acum vorbește și el cu mine.

– Cum adică?

– Păi apăs pe un buton și îmi spune: „Parola este greșită”. Vezi? Începem să ne împrietenim!

– Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil şi, în plus, primeşti zece dolari pentru asta. Eu nu am timp.

– Ce serviciu vrei?

– Vreau să te duci la Otopeni şi s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din Turcia, de la o staţiune balneară.

– Mă rog, o fac pentru tine. Şi dacă nu vine?

– Îţi dau o sută de dolari.

Întrebare:

– Care este asemănarea dintre o femeie și o fortăreață?

Răspuns:

– Pentru ambele toți procedează la fel: cei din afară vor să intre și deseori sunt respinși iar cei prinși vor să scape și rareori reușesc.

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