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Pescobar n-are rival la distracție! Lucian Florea a încercat să țină pasul la Nuba, dar nu i-a ieșit. Patronul Fryday a făcut echipă cu soțul Vlăduței Lupău, de ziua lui de naștere

De: Andrei Iovan 15/08/2026 | 15:33
Pescobar n-are rival la distracție! Lucian Florea a încercat să țină pasul la Nuba, dar nu i-a ieșit. Patronul Fryday a făcut echipă cu soțul Vlăduței Lupău, de ziua lui de naștere
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Lucian Florea, patronul Fryday, și-a sărbătorit ziua de naștere în stilul lui, la Nuba, însă petrecerea a avut mai degrabă aerul unei ieșiri între prieteni decât al unei paranghelii cu șampanie care curge până în zori. Omul de afaceri a făcut echipă cu Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău, iar cei doi au dat startul distracției în compania unei găști de băieți. O ieșeală corespunzătoare, dar pe chill, mai mult cu apă plată. Adevărul e că altfel arată distracția pentru „rivalul” lui, Pescobar! CANCAN.RO are imagini tari! 

Dacă ne-am fi așteptat la o petrecere aniversară cu toate ingredientele clasice ale unei nopți de fițe, imaginile de la Nuba vin cu o surpriză, atmosfera a fost una mult mai relaxată. Fără agitație excesivă, cel puțin la capitolul băuturi, cu un aer aproape… cuminte, am putea spune.

Lucian Florea a făcut echipă cu Adi Rus

Apa plată pare să fi avut un rol serios în poveste, iar șampania nu a fost tocmai vedeta serii. Dacă e să facem o paralelă cu imaginile virale în care Pescobar își lovește ceasul cu paharul de șampanie, ceea ce vedem acum la patronul Fryday e la polul opus.

Lucian Florea nu se distrează în stilul lui Pescobar

Practic, Lucian Florea și Adi Rus au transformat aniversarea într-un soi de mini-petrecere a burlacilor, doar că fără mire și fără emoțiile dinaintea nunții. Gașca de băieți s-a strâns la Nuba, s-a pus pe distracție și a petrecut într-un registru cât se poate de chill. Iar dacă imaginile sunt un bun barometru al atmosferei, aniversarea lui Lucian Florea pare să fi fost mai degrabă despre prieteni, glume și timp petrecut împreună. Într-un peisaj în care aniversările din lumea mondenă vin adesea la pachet cu mese încărcate, șampanie din belșug și multă gălăgie, Lucian Florea a mers pe varianta mai relaxată. Și poate tocmai aici a fost farmecul serii.

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