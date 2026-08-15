Drama care i-a marcat viața designerului vedetelor. Un accident teribil a lăsat urme adânci: „Totul s-a schimbat radical”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, designerul craiovean Florin Burescu ne spune cum, la 7 ani, copilăria lui s-a sfârșit brusc odată cu explozia care l-a distrus pe tatăl său. Ghinionul l-a urmărit mai departe, în liceu, când „primele șase luni am suferit un bulling inimaginabil”. S-a angajat însă la un post tv local din Craiova, a început să facă interviuri și a devenit un fel de ‘vedetă’ a liceului. Prima dragoste nu se uită niciodată, dar fata fuma, lui Florin nu-i plăcea mirosul și a jurat că nu va pune țigară în gură de atunci. Maestrul papioanelor ne spune ce influență a avut doamna Monica Tatoiu în câștigarea primilor lui bani și recunoaște că, de mic, a fost stilistul cartierului.

Într-o lume a frumosului în continuă schimbare, ai nevoie de multe pentru a rezista. Florin Burescu recunoaște, cu sinceritate, că a făcut și face în continuare compromisuri trecând peste anumite principii pe care și le-a setat. Fără perdea, cunoscutul stilist ne spune care sunt cele mai grave greșeli pe care le fac românii atunci când își aleg hainele și aflăm, în exclusivitate, care este cea mai bine îmbrăcată vedetă din România, după părerea lui avizată. Florin Burescu dezvăluie care este viciul alimentar care-l ‘desfigurează’, ne spune care este motivul pentru care niciodată nu și-a serbat ziua și cum a ieșit din cele mai cumplite momente din viața lui.

O copilarie sfârșită brusc:„A suferit arsuri, la locul de muncă, în urma unei explozii”

CANCAN.RO: Cum a fost copilăria ta? Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o?

Florin Burescu: Copilăria mea a fost una extraordinar de frumoasă. Primii ani petrecuți mult timp alături cu bunicii mei, ulterior mergând doar în vacanțele de vară. Stăteam la țară, lângă Craiova. A fost o copilărie legată de natură, cu foarte multă iubire, cu agitația tipică copilăriei. Jocurile vârstei, muncile pe câmp. Totul la superlativ până la vârsta de șapte ani când un tragic accident a avut loc în familia noastră. Mai exact tata a suferit arsuri la locul de muncă în urma unei explozii și de acolo viața s-a schimbat radical, mama fiind nevoită să muncească non-stop. Avea și câte 4,5 joburi să poată întreține o familie și cheltuielile aferente, spitalizările care au durat peste 10 ani și operațiile. Eu și sora mea încercam să ne creștem unul pe altul așa cum știam mai bine și evitam orice supărare pe care le-am fi putut-o crea părinților, având deja ei supărări extrem, extrem de mari.

Florin Burescu: Ca trăsnaie nu știu dacă am făcut ceva așa grandios. Țin minte că, imediat după ce s-a întâmplat acel accident, noi am rămas singuri acasă, ani de zile. O dată am făcut o petrecere cu toți copiii de la bloc și am spart toate bibelourile, lustrele, cu mingea, s-au întâmplat multe lucruri de genul acesta. Copiii au plecat, noi am adormit, între timp au ajuns de la spital părinții și a găsit dezastrul. Mama nu a mai avut putere să ne certe, pur și simplu am văzut-o plângând și spunând că nu mai poate să mai ducă atâtea lucruri. Acela a fost și momentul în care noi am decis ca, restul vieții noastre, să le aducem doar bucurie părinților și niciodată probleme.

Ghinion a avut și la liceu: „Primele șase luni am suferit un bulling inimaginabil”

CANCAN.RO: Cum a fost perioada liceului? Erai artistul sau jucai fotbal în toate pauzele?

Florin Burescu: Perioada liceului a fost destul de interesantă. Primele șase luni am suferit un bulling inimaginabil. Veneam după clasele 1- 8 dintr-un liceu în care eram cumva ‘vedetă’ dacă pot spune așa. Făceam toate năzdrăvăniile, bătăi cu bulgări, palme peste fund fetelor, am fost un băiat destul de rebel care a avut de suferit. Notele nu erau cele mai bune pentru că nu eram un elev cuminte sau silitor. Recunosc, mi-a plăcut cartea foarte, foarte mult, dar pentru că aveam deja antecedente și cream probleme pe acolo, asta i-a supărat pe profesori.

În momentul în care am intrat la liceu mi-am dorit tare tare mult să mă schimb eu, să fiu un băiat extraordinar de cuminte, de educat, de responsabil, lucru care a mers perfect și m-a ajutat. În clasa a 9-a m-am angajat la un post de televiziune local din Craiova, lucru care m-a ajutat foarte mult pentru că îmi dădea și un statut în liceu. Eram o ‘vedetă’ pentru că apăream în permanență la televizor, făceam materiale video pentru proiectele școlii și așa mai departe. Eram privilegiat, urcam pe la scara profesorilor. Dar prima jumătate de an din clasa a 9-a numai bulling am luat.

CANCAN.RO: Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit prima dată?

Florin Burescu: Da, îmi aduc aminte perfect, m-am îndrăgostit în clasa a 7-a, Isabell o chema, imi aduc aminte perfec. Fată era exagerat de rebelă, dar în același timp superbă. Atunci a fost momentul în care mi-a spus că niciodată nu vreau să fumez pentru că ea fuma pe ascuns și, de câte ori mă pupa, nu-mi plăcea mirosul acela de țigară. Atât se întâmpla, un pupic scurt, dar suficient încât să îmi displacă acel miros. Am spus că eu n-o să fumez și, iată, până la vârsta de 35 de ani n-am pus gura pe țigări.

Florin Burescu recunoaște:„Nu prea sunt romantic, dar sunt exagerat de practic”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai nebunesc, neconvențional lucru pe care l-ai făcut pentru iubire?

Florin Burescu: Să știi că eu nu am făcut foarte multe lucruri pentru iubire. Am fost mereu un pic mai orgolios și am vrut mai mult mie sa mi se întâmple asta. Am făcut prostii din iubire, am urmărit o fată și după ce s-a terminat relația, doar că aveam 18 ani. Relația se construiește cu totul și cu totul altfel, nicidecum să ții din scurt pe cineva sau să faci lucruri extraordinare pentru cineva. Omul respectiv trebuie să te placă pentru felul în care ești tu, pentru naturalețea ta, pentru tot ce ai tu. Nu cred că o fată te iubește doar că îi aduci tone de flori sau că o duci în trei vacanțe. Ea trebuie să te iubească pentru tot ceea ce ești și, în momentul acela, lucrurile cu siguranță merg pe sinceritate. Nu prea sunt romantic, dar sunt exagerat de practic.

CANCAN.RO: Dar primii bani, mai ții minte când i-ai câștigat? Și pe ce i-ai cheltuit?

Florin Burescu: Primii bani i-am câștigat din cosmetice. Vindeam produse de la o firmă condusă, la momentul respectiv, de doamna Monica Tatoiu. Mama a luat niște produse de acolo iar eu îmi doream să vând cât mai multe ca s-o ajut cu banii. Deci n-aș putea să spun că din primii bani am cumpărat un produs, un lucru pe care îl am mereu ca amintire. Sigur, s-au dus pe niște datorii, pe niște cheltuieli în casă. Când am început să intru pe salariu fix țin bine minte că din primul mi-am luat o pereche de încălțări pe care mi le doream foarte mult. Atunci costau 95 Ron, erau banii vechi atunci așa că am dat 95.000 lei pe ei (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Cum ai știut că vrei să croiești haine? Când s-a întâmplat?

Florin Burescu: Moda mi-a plăcut dintotdeauna. Eram cumva stilistul cartierului fără să știm că exista noțiunea aceasta, de ‘stilist’. Făceam prezentări de modă în spatele blocului, băbuțele ne priveau, erau publicul meu. Pe parcurs s-a mai diminuat această idee pentru că numai asta vedeam la televizor. Credeam că, dacă nu ai foarte mulți bani, nu poți să faci această meserie. Sau dacă n-ai studii în străinătate, la cele mai scumpe școli. Pentru mine era exclusă această variantă deoarece nu aveam un leu în buzunar, așa că am renunțat la acest vis.

Ulterior mi-am deschis un magazin online cu toți designerii din România, sau aproape toți și am descoperit, de fapt, tainele unui atelier. Așa am prins curaj să-mi duc visul la final. Cred că la mine a fost ceva nativ, altfel nu îmi explic cum reușeam să fac, la vârsta aia, lucruri care acum se materializează la un alt nivel.

CANCAN.RO: Care a fost prima piesă vestimentară pe care ai creat-o?

Florin Burescu: Pe lângă papioanele care m-au consacrat, prima și prima dată am făcut o rochie pentru un banchet. O rochie roșie cu corset, mi-o aduc perfect aminte. Era a unei cunoștințe cu care păstrez legătura și azi.

Florin Burescu a făcut și face compromisuri: „Trec peste anumite principii pe care le am”

CANCAN.RO.: Lumea modei este în permanentă schimbare, e greu să te menții. Ești foarte tânăr, cum reușești?

Florin Burescu: Așa este în lumea modei și în orice domeniu, din punctul meu de vedere. O continuă schimbare, o tranziție totală și mult, mult prea rapidă. Da, sunt tânăr ca vârstă, dar ca muncă nu mai sunt atât de tânăr. 21 de ani de muncă în spate nu mai e chiar atât de puțin și, cumva, la mine se simte o diferență pentru că am fost format într-o altă generație. Într-o generație în care lucrurile mergeau mult mai corect și mai liniștit.

Acum e o mare agitație și doar de fațadă. Încerc, de fiecare data, să țin pasul. Acestea sunt compromisurile pe care eu le fac în viață, faptul că trec peste anumite principii pe care le am. Iar aici vorbesc strict din punct de vedere al business-ului, al creației și a lucrurilor care trebuie făcute doar pentru a fi în prim plan. Îmi place foarte mult ceea ce fac și consider că am energia de a mă adapta. Iar cel mai important este să ții pasul cu ceea ce se întâmplă, chiar dacă ești, chiar dacă nu ești de acord, pentru că altfel nu poți fi în linia întâi.

CANCAN.RO: În curând începe sezonul toamnă-iarnă. Ce culori se poartă?

Florin Burescu: Să știi că de fiecare dată culorile sezonului sunt oarecum aceleași. Spre exemplu, nuanțele se poartă doar vara, indiferent că vorbim de anul acesta, de acum cinci ani sau cinci ani după. În schimb eu am spus, de fiecare dată, că trendurile trebuiesc respectate la anumite piese vestimentare. În rest păstrați-vă stilul care vă reprezintă. Dacă stilul clasic te reprezintă, pe stilul clasic mergi. Nu încerca cu alte lucruri care poate nu te avantajează din punct de vedere al conformației sau al pigmentului ochilor și așa mai departe. Vă recomand din suflet să mergeți pe nuanțe foarte mult. Anul acesta se poartă în toate combinațiile posibile, sunt și foarte ușor de asortat, avantajează aproape orice tip de siluetă.

CANCAN.RO: Au apărut haine inteligente, care au senzori pentru urmărirea temperaturii corpului. Cât de mult se justifică tehnolgia în modă?

Florin Burescu: Au apărut tot felul de nebunii, vor mai apărea în curând și alte lucruri pentru că ăsta e omul. Își dorește o evoluție, doar că acele lucruri sunt ca un moft. Hainele pe care eu le recomand de fiecare dată sunt cele din materiale naturale, care pun corpul într-un confort și îi oferă o senzație plăcută ori de câte ori sunt purtate. Astfel de tertipuri pe care le propun oamenii de știință sunt doar ca să ne uităm și să le admirăm, ele nu pot fi implementate în modă, din punctul meu de vedere.

Greșeli majore făcute de români: „În șlapi, că le e greu să-și ia șosete Adidas”

CANCAN.RO: Apropo de greșeli, care consideri că sunt primele 3 greșeli vestimentare pe care le fac românii?

Florin Burescu: Cred că românii fac o greșeală majoră: aceea de a încerca să aibă în permanență, de ochii lumii, haine scumpe. Apelează la fak-uri, apelează la logo-uri cat mai mari. O altă greșeală pe care o întâlnim foarte des și chiar am făcut zilele trecute un filmuleț pentru rețelele de socializare, este când doamnele își doresc să arate ca divele de la Oscar. Este o greșeală majoră pentru că ele nu sunt în acel context, nu au posibilitatea de a avea ce au acele doamne, financiar. Aici vorbesc de accesorii, de materiale și așa mai departe. Această tendință de a copia se vede foarte urât.

O altă problemă majoră este comoditatea. Oamenii uită să mai fie responsabili atunci când merg undeva. Într-o zi simplă la birou toată lumea e foarte comodă, la femei vezi numai colanți, rochii din cârpe care n-au nicio formă iar bărbații vin în trening, 24 de ore din 24 ore. În șlapi, că le e greu să-și ia șosete Adidas și așa mai departe.

CANCAN.RO: Ce nu ar trebui să poarte, niciodată, o femeie atunci când merge la club?

Florin Burescu: Foarte important pentru domnișoarele, doamnele și fetele care merg la club este să înțeleagă că la club nu te duci să-ți vinzi trupul. Nu trebuie să arăți tot ce ai, de la decolteu la fustiță sau makeup. Trebuie să înțeleagă că ținuta de club e diferită de cea de birou, dar în același timp nu trebuie să fie dusă către zona de vulgaritate. Asta este greșeala pe care foarte multe o fac când merg la club. Se gândesc să se dezbrace cât mai mult. Să vă spun sincer, cu cât vă dezbrăcați mai mult și dansați mai mult păreți chiar dansatoare la bară. Nu cred că vă doriți niciodată asta.

Ideea este să fii îmbrăcat tineresc, total de acord, dar să nu o ducem într-o extremă. Dacă tu ai 40 de ani și mergi în club, nu te mai îmbrăca cu hăinuțe pentru 18 ani. Nu merge să te dezbraci dacă nu ai un piept frumos, dacă nu ai picioarele frumoase, dacă celulita e în floare. Când te duci în club îți iei o pereche de pantaloni și așa ești drăguță și sexy.

CANCAN.RO: După părerea ta avizată, care este cea mai bine îmbrăcată vedetă din România?

Florin Burescu: Atât noi cat și cei din afară avem persoane bine sau mai puțin bine îmbrăcate. Oameni care, în proporție de 90 % se îmbracă bine, dar si alții care abia dacă reușesc 10%. Nu există nimeni în această lume care să fie perfect tot timpul.. Adelina Pestrițu este un exemplu de așa da, din toate punctele de vedere. Evoluție, stil vestimentar, adaptabilitate. Atunci când vine vorba de carieră îmi place foarte mult ceea ce văd. O altă femeie extraordinar de bine îmbrăcată și care arată impecabil este Mădălina Ghenea. Din politică o am exemplu pe Viorica Dancilă, o doamnă care se îmbracă impecabil.

CANCAN.RO: Cum ai trecut de la muzică populară la modă? Sau a fost…invers?

Florin Burescu: Povestea cu muzica populară… eu am renunțat să o mai fac publică în mediul online, pentru că oamenii nu acceptă niciodată că un om poate face mai multe lucruri. Am fost taxat din acest motiv. Muzica a apărut în viața mea cu mult timp înainte, de când eram copil, doar că nu am fructificat foarte tare acest talent. Mergeam doar la câteva spectacole de copii, în grupuri ale profesorilor de canto. am văzut-o neapărat ca pe o meserie. Când am devenit cunoscut în lumea modei și muzica a devenit mai vizibilă. Pur și simplu a fost un hobby care s-a transformat într-un venit în foarte multe cazuri. Și acum am evenimente la care merg și cânt cu tot dragul. Atunci când oamenii își doresc să fiu prezent o fac cu toată plăcerea și cu sufletul, dar într-adevăr nu promovez această latură și nici nu-mi doresc să o promovez.

CANCAN.RO: Mai e ceva ce vrei să faci și n-ai încercat? Un fotbal, o inginerie, ceva?

Florin Burescu: Dacă vorbim despre o meserie, nu mai vreau să experimentez nimic. Nu cred că mai am vârsta să învăț, să mai pierd atâția ani. Dacă aș da timpul în urmă cu13,14 ani m-aș apuca și aș face cu siguranță studii pentru a deveni notar. Îmi doresc din suflet. Nu mă întreba de ce n-am făcut asta atunci… Acum, însă, drumul meu este deja croit, piatră cu piatră, trebuie doar să îl asamblez să fie foarte stabil în viitor

CANCAN.RO: Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

Florin Burescu: Am gătit toată viața mea pentru că asta a fost situația. Eram doar eu și sora mea și trebuia să gătim, să ne împărțim sarcinile cumva. Am gătit când m-am mutat în București pentru că nu aveam bani și eram nevoit să țin de mâncarea respectivă cât mai mult pentru că alți bani nu aveam. În momentul de față recunosc, gătesc foarte rar pentru că mie nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată mirosul de mâncare. Nu am o problemă cu gătitul în sine sau cu curățenia de după, în schimb mirosul acela care intră în perdele, în haine, în păr, nu-mi place de niciun fel. Tocmai de aceea recunosc evit să aprind aragazul acasă.

Dar îmi ies toate preparatele românești și sunt specialist în ciorbe. Nu știu să gătesc preparate internaționale, nu știu nici măcar paste să fac. Pentru mine tot ce este românesc, pentru că asta am gătit ani de zile. Plus că bunica mea a fost bucătăreasă și la toate nunțile și înmormântările mâncarea era făcută de noi. Pilaf, salată de varză, colivă, fasole…n-a mâncat toată România cat am gătit eu la viața mea (râde, n.red.).

Viciul lui Florin Burescu: „Dulciurile mă omoară, dulciurile mă desfigurează”

CANCAN.RO: Ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

Florin Burescu: Da, dulciurile mă omoară, dulciurile mă desfigurează (râde, n.red.). Încerc din suflet să reduc cât mai mult. Am ajuns la performanța de a mânca doar o felie de tor pe zi, nu unul întreg. Pot să stau fără mâncare și o săptămână doar că am nevoie de dulce, cât mai mult dulce, din păcate. Ăsta este, din punctul meu de vedere, un viciu foarte, foarte urât. Zahărul e mai nociv decât carbohidrații pe care îi mănâncă alții la fast-food-uri. Bine e că nu mai mănânc pâine de ani de zile, nu beau sucuri de peste 20 de ani, nu beau cafea, nu fumez, nu beau alcool. Însă dulciurile mă omoară. Dacă aș avea, eu știu, posibilitatea să stau într-o fabrică unde se fac anumite dulciuri care îmi plac mie, sigur în comă diabetică aș fi în următoarele 24 de ore (râde, n.red.).

CANCAN.RO: Când ai trăit cel mai greu moment din viață? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Florin Burescu: Au fost foarte multe momente, sunt și în prezent momente grele. Însă, din punctul meu de vedere, tot ceea ce trebuie să faci în momentul în care ai o pasă proastă în viață este să te axezi foarte foarte mult pe o activitate profesională. Asta îți ajută creierul să nu se mai concentreze pe acea problemă, ci pe ceea ce vrei să faci. Eu tot timpul am rezolvat prin muncă, am ieșit extraordinar de mult, am schimbat ambianța, am schimbat ceva în viața mea cat mai repede posibil. Dacă bugetul era 0, făceam în așa fel încât să găsesc o soluție. Dacă bugetul era pe plus era mult mai ușor. Prin muncă am reușit să depășesc orice moment urât din viața mea și sper să pot face lucrul acesta și pe viitor.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai facut, până acum?

Florin Burescu: Nu cred că există cel mai scump cadou. Nu-mi place să fac cadouri, evit să fac cadouri. Nu-mi place să primesc și rog pe toată lumea să nu-mi facă cadouri. De aceea eu niciodată nu mi-am serbat ziua.. Sunt cel mai prost om atunci când vine vorba de a fi inspirat să aleg un cadou potrivit, nu știu niciodată. Am impresia că toată lumea are de toate și n-are nevoie. Unde am fost chemat am oferit plicul cu bănuții ca și cadou. Fie mi s-a spus direct de ce are nevoie omul și am cumpărat lucrul acela. Nu știu să fac cadouri nu-mi place să umblu să caut. Deși am văzut lumea asta de atâtea ori și fiecare colț al ei, să știi că nu am venit cu suveniruri pentru nimeni. Tot ce mi-am luat mi-am luat pentru mine, iubesc să-mi fac singur cadouri pentru că știu exact ce-mi doresc.

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