Cine este bărbatul misterios care a așteptat-o pe Vica Blochina la externarea din spital. E considerat noul Cătălin Botezatu și s-a iubit cu o femeie cu 13 ani mai în vârstă

Vica Blochina (47 de ani) a suferit, recent, o intervenție chirurgicală. Blondina a vrut să își facă unele îmbunătățiri corporale, mai exact, a dorit să scape de kilogramele în plus cu ajutorul unei operații de micșorare a stomacului. Totul a decurs așa cum vedeta se aștepta, iar ieri, medicii au externat-o. Iată cum se simte fosta concurentă de la Survivor România 2023 după intervenție, dar și cine a venit să o ia de la spital.

Vica Blochina se pregătește intens pentru vară. Vedeta vrea să aibă o siluetă de invidiat pe care să o expună în vacanțele ce sunt, probabil, deja programate, astfel, a apelat la ajutorul medicilor esteticieni.

Din cauza operației pe care a suferit-o recent, fosta concurentă de la Survivor nu a putut fi prezentă alături de ceilalți colegi în marea finală a show-ului.

Vica Blochina vrea să dea jos 15 kilograme!

De-a lungul timpului, Vica Blochina a încercat să țină mai multe diete, însă acestea nu au avut niciun rezultat. Din acest motiv, blondina și-a micșorat stomacul și speră ca până la vară să scape de 15 kilograme.

Ieri, Vica s-a putut întoarce acasă, iar bunul său prieten Florin Burescu a mers la spital pentru a o ajuta. Designerul, care îi calcă pe urme lui Cătălin Botezatu, a fost alături de vedetă în momentul externării și a avut grijă ca blondinei să nu îi lipsească nimic.

„Vica a fost externată, ieri, din spital. Florin Burescu a mers și a luat-o. Nu, nu sunt împreună, doar sunt buni prieteni. Vica acum este super bine, se pregătește pentru vară, vrea să arate foarte bine pentru ea. A încercat foarte multe diete să slăbească, dar nu a reușit, pentru că este prea pofticioasă. Îi este foarte greu să slăbească, vrea să slăbească vreo 8-9 kilograme am înțeles, doctorul i-a zis că într-o lună, o lună și jumătate o să se întâmple această minune, după care trebuie să țină un regim alimentar sănătos. A făcut operația laparoscopic, se simte foarte ok. Prima lună este numai pe supe și lichide. Nu are nimic altceva voie. Ieri a fost în Herăstrău și a făcut o tură de parc”, au declarat surse apropiate din anturajul vedetei pentru click.ro.

Cine este Florin Burescu. Celebrul designer s-a iubit cu o femeie mai în vârstă

Florin Burescu se bucură de o carieră de succes în lumea modei, însă, este o prezență discretă în showbizul autohton. Acesta preferă să stea cât mai departe de scandaluri și își ține viața personală departe de ochii curioșilor.

De-a lungul timpului, a fost cuplat cu mai multe femei frumoase din lumea mondenă. Zvonurile au fost negate, de fiecare dată, de creatorul de modă, dar nu s-a ferit să spună pe cine iubește cu adevărat. În trecut, „noul Cătălin Botezatu” s-a iubit cu o femeie mai mare decât el cu 13 ani.

„Diferența de vârstă în acea relație și-a spus cuvântul. Era o diferență de vârstă de peste 13 ani între mine și fosta iubită. O diferență destul de mare! Relația dintre mine și acea persoană a fost atunci când aveam 22/ 23 de ani.

Atunci a fost prima dată când am suferit din dragoste. A fost o relație foarte frumoasă, este o persoană pe care eu am iubit-o și o iubesc din suflet, inclusiv în prezent, chiar dacă nu sunt acele sentimente de iubire pe care le-am avut față de ea în trecut. A fost o dragoste cu năbădăi, eu tânăr, ea cu experiență, îți dai seama ce a ieșit acolo!

Acea persoană nu este din lumea mondenă. Lucrează într-un domeniu public. A fost o relație destul de lungă…cam cinci/ șase ani a durat totul între noi. A fost frumos, așa cum a trebuit. Eu am învățat extraordinar de multe de la ea. O femeie cu experiență știe să te transforme într-un bărbat cu experiență”, a declarat designerul pentru sursa citată.