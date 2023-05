Vica Blochina se “scaldă” în bani! Cu câți lei o plătește zilnic pe femeia care îi face curățenie în casă

Vica Blochina este una dintre cele mai controversate apariții din showbizul de la noi. Fosta balerină a devenit cunoscută în lumea mondenă datorită relației amoroase pe care a avut-o cu Victor Pițurcă. Cei doi au un băiețel, care se află acum în grija tatălui. Cât de bine stă vedeta cu banii, după separarea de antrenor?

Vica Blochina se descurcă de minune, după despărțirea de Victor Pițurcă. Vedeta are afacerile ei, din care face bani frumoși. Nu stă rău la capitolul finanțe și își permite să-și facă toate plăcerile. Pe lângă vacanțe, haine, bijuterii, fosta balerină este și o femeie responsabilă, are grijă de casă, așa cum trebuie. Tocmai din acest motiv, fosta iubită a lui Pițurcă și-a luat ajutoare, care să-i facă treaba atunci când își dorește. Blondina a recunoscut și câți bani le dă femeilor de la curățenie.

”Eu am fete care fac curat în casă. Ele au grijă de apartamentul meu. Eu le dau lor salariu 250 de lei pe zi. Înainte, aveam femeie zilnic, acum nu mai am nevoie, că sunt singură. Una dintre ele are pensie 1.500 de lei, plus banii pe care îi ia de la mine. Am întrebat-o ”Elena, draga mea, cum trăiești?”. Așa ajung să mă întreb cum ar fi să nu pot să-mi iau ce vreau eu dintr-un supermarket. Eu sunt foarte risipitoare. Nu stau banii la mine. Găsesc imediat ceva de făcut”, a spus Vica Blochina, în podcastul ”Tare de tot”, moderat de Viorel Grigoroiu.

Vica Blochina a renunțat la o sumă uriașă

Vedeta și antrenorul de fotbal, Victor Pițurcă, au împreună un băiat, care a rămas în grija tatălui. Vica Blochina susține că a făcut multe sacrificii pentru binele fiului ei și că a renunțat la multe lucruri. Cum ar fi: pensia alimentară de 10.000 de euro. Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a primit 1.500 de euro lunar, pe vremea când băiatul era în grija sa.

”Când am avut copil, am știut că în momentul ăla există doar el și binele copilului e mai important decât binele meu. Mi-am dorit ca el să nu crească cu gândul că nu a fost dorit. La noi a fost războiul de orgolii. Mi-am dorit foarte mult să nu sufere. Am făcut foarte multe compromisuri. Am renunțat la o pensie alimentară foarte mare. Am încasat bani foarte puțini de la Pițurcă pentru pensia alimentară a copilului. Am renunțat la 10.000 de euro pensie alimentară. Dacă era pe corecte, pensia mea alimentară era de 10.000 de euro.

Să-mi spui tu mie că sunt materialistă. După ce a făcut testul de paternitate, înțelegerea a fost așa: are grijă de copil, o să fie pe numele lui dacă eu renunț la banii ăia. I-am spus `scrie la notar ce sumă consideri că trebuie să primesc pentru copil`. Când am ajuns la notar, suma trecută era de 1.500 de euro. Nu o mai primesc acum, copilul stă cu tatăl. Am preferat să aibă o relație bună cu tatăl lui decât să iau mai mulți bani. Mi-am dorit să cresc copilul 7 ani”, a mai povestit fosta balerină, în interviul precizat mai sus.