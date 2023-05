Vica Blochina răstoarnă calculele financiare de la Survivor 2023: „Am fost cea mai bine plătită”

„Fiecare e plătit pe săptămână acolo. Eu am fost cel mai bine plătită. Fiecare cum își negociază, dar eu chiar am fost super bine plătită la acest proiect. Fiecare ținea de locul lui cu dinții, iar disperarea asta de a rămâne acolo nu i-a lăsat pe restul să putem să ne înțelegem.

Am luat câteva zeci de mii de euro pe lună. Pe o lună eu am luat câteva zeci de mii de euro bune, însă nu pot să spun suma exactă. Eu am luat bani mulți. (…) Eu m-am dus la Survivor pentru bani”, a mărturisit Vica Blochina în cadrul podcast-ului.

Vica Blochina: „Mi-a luat o lună de zile să îmi revin”

Pe de altă parte, Vica a vorbit și despre întoarcerea ei din Republica Dominicană. Blondina a mărturisit că a avut nevoie de o lună pentru a se reacomoda cu condițiile de acasă, întrucât competiția a fost foarte grea. De asemenea, aceasta a mai spus că participarea ei la Survivor a fost o mare greșeală.

„Mi-a luat o lună de zile să îmi revin. Am rezistat la acest proiect patru săptămâni. A fost foarte greu. Am făcut mare greșeală că am fost acolo. A fost un proiect care a fost greu pentru mine din punct de vedere psihic, pentru că eu sunt un om de content creator, pentru că la mine lumea se uită pentru ce spun, ce fac, ce prostii debitez. M-am pregătit, am alergat zilnic 10 km și am crezut că fac față, dar nu am făcut față psihic. Nici nu am avut gașcă de oameni, să am cu cine să râd. Acolo nu aveam cu cine, pentru că fiecare era supărat”, a mai adăugat fosta parteneră a lui Victor Pițurcă.

