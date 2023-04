A spus tot! Din ce câștigă Vica Blochina, de fapt, bani: ”Acum 2 ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro”

Vica Blochina a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc datorită relației amoroase cu Victor Pițurcă. Fosta balerină și-a făcut apariția în mai multe emisiuni TV de la noi, ultima la care a participat fiind Survivor Româmia. Vedeta era cea mai bine cotată din competiția de la PRO TV.

Vica Blochina este una dintre aparițiile controversate din showbiz-ul de la noi. A devenit celebră datorită relației amoroase cu antrenorul Victor Pițurcă, cel pe care l-a făcut tătic de băiat. Fosta balerină a continuat să apară pe sticlă, ultima emisiune la care a participat fiind Survivor România. Blondina a făcut show în competiția de la PRO TV, unde a fost apreciată de oamenii de acasă. Fosta amantă a lui Pițurcă nu stă rău la capitolul finanțe. Vedeta întoarce banii cu lopata și recunoaște că nu duce lipsă de nimic.

Invitată în podcastul „Tare de tot”, fosta dansatoare a enumerat toate afacerile pe care le are, dar care nu o mai mulțumesc în ultima perioadă. A dus mereu o viață de lux și nu a știut ce înseamnă grijile. „Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea”, a mărturisit fosta faimoasă de la Survivor, într-un interviu pe YouTube.

Cât a ajuns să câștige Vica Blochina

Vica Blochina a dat cărțile pe față și a recunoscut câți bani produc afacerile ei în momentul de față. Dacă la început, blondina făcea și 20.000 de euro pe lună, vânzările au scăzut foarte mult cu timpul, iar acum nu câștigă mai mult de 2.000 de euro din afacerea cu haine.

„Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu. Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro.

Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea. Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a dezvăluit Vica Blochina, în podcastul „Tare de Tot”.

Drama trăită de Vica Blochina

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a avut parte și de situații foarte grele. Știe ce înseamnă lipsa banilor, pentru că s-a confruntat cu un episod care a marcat-o. Vica Blochina a dat din casă și a mărturisit că avea geantă de 10.000 de euro și nu avea niciun ban în ea. A trecut prin momentele complicate, însă a știut cum să iasă din ele.

„Mă duc uneori la supermarket și mă gândesc cum ar fi dacă eu nu aș putea să îmi cumpăr ce îmi doresc. Nu vorbesc despre haine. Sunt o persoană foarte risipitoare. Nu trăiesc pe caiet. Era o perioadă când trăiam pe caiet. Nu stau banii la mine. Trebuie să cheltui neapărat.

A fost o perioadă când aveam Porsche Cayenne și geantă Hermes. Eu mi-am cumpărat geanta cu 10.000 de euro. Aveam telefon Vertu cu cartelă reîncărcabilă. Nu aveam bani să bag benzină. Puneam benzină de 50 de lei și nu aveam bani nici pentru cartela de telefon. (…) Dacă mă scuturai nu aveam niciun ban și ăștia ziceau «mamă, ce milionară!»”, a mai povestit fosta balerină.