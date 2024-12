Nicole Cherry, interviu fără perdea pentru CANCAN.RO: surpriza de la soț, micuța Anastasia și … regulile peste care nu se trece niciodată! ”Să se mai și lovească, să știe cum e!”

Nicole Cherry a împlinit recent 26 de ani și a bifat multe lucruri în viața sa pe care alții cu vârsta mult mai înaintată nu le au bifat. Are peste un deceniu de când a început cariera sa muzicală, are o familie minunată, un soț care îi este mereu alături și o fetiță care îi seamănă din ce în ce mai mult. Anastasia și-a descoperit deja talentul muzical, spre bucuria părinților ei, iar Nicole se vede din ce în ce mai asemănătoare cu părinții ei. Ce planuri are artista pentru fiica ei, dar și dacă Nicole va urma stilul tatălui său care i-a fost mereu ei alături și a avut și rol de impresar, aflăm într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Nicole Cherry este o soție și o mamă împlinită. Recent, soțul ei a surprins-o pe artistă cu o exclursie în destinația ei preferată, chiar de ziua ei. Este vorba despre Londra, orașul în care sora ei a locuit o bună perioadă. Și, cu toate că adoră Anglia, și în mod special capitala ei, Nicole nu și-a pus niciodată problema să se mute din țară. Pe lângă cariera ei înfloritoare, vedeta sădește deja viitorul fetiței sale care are 3 ani. Ce planuri are pentru micuța Anastasia, dar și cum a ajuns la vorbele părinților ei atunci când vine vorba de educația micuței sale, aflăm de la vedetă.

Nicole Cherry, surprinsă de soț cu un cadou inedit

CANCAN.RO: Nicole, mă bucur că ne întâlnim la petrecerea Elle. Ce faci? Cum ești?

Nicole Cherry: Sunt foarte bine. Mă bucur din plin de această lună care este foarte frumoasă, plină, dar mă bucur când sunt activă și reușim să surprindem persoanele dragi.

CANCAN.RO: Și tu ai fost surprinsă la rândul tău. Spune-mi cum a fost în Londra?

Nicole Cherry: A fost minunat, au fost câteva zile superbe. Londra este orașul meu de suflet și îmi place de fiecare dată să merg acolo.

CANCAN.RO: Florin ți-a făcut surpriză această excursie?

Nicole Cherry: Da, da. A fost o surpriză pregătită de el. Știe că de fiecare dată Londra este o alegere bună și ne-am bucurat de luminițe, este absolut superb. Mie îmi place mult Londra, poate este și această legătură cu sora mea care a stat mulți ani în Londra și pentru că am vizitat-o des când eram micuță cumva cred că are un loc special în inima mea. Plus că reușesc să fac și shopping acolo, am magazinele mele preferate acolo. Plus că, nu îmi permit în această perioadă să plec mai mult de câteva zile, cel mai probabil în luna ianuarie voi pleca în vacanță. În general, îmi place să aleg destinații mai apropiate pentru că îmi place să fac și pe plan profesional toate lucrurile pe care mi le pun în minte și să fiu eficientă.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să te muți în altă țară? Ai vorbit cu Florin despre asta? Știu că ai numeroase proiecte aici, însă nu pot să nu întreb pentru că am mai întâlnit persoane publice foarte cunoscute care au spus că s-au gândit la asta. Uite, Larisa Udilă, care îți este și rudă prin alianță voia să se mute cu familia în Dubai…

Nicole Cherry: Sincer, nu am avut această idee, dar niciodată nu se știe. Eu prin prisma carierei mele, sunt o persoană care călătorește destul de mult și îmi place să călătoresc. Dar mereu mă voi întoarce în România, este țara mea și nu cred că aș putea sta departe câteva luni cel mult.

CANCAN.RO: Probabil că le-ar fi greu și părinților, tatălui mai ales că știm cât de protectiv și atent este cu tine…

Nicole Cherry: Da, mai ales că Anastasia este la grădiniță. Știm exact ce vrem să facem când va fi în clasa I, când urmează școala, și va fi destul de dificil, dar niciodată nu spunem niciodată, dar trăim momentul, iar lucrurile care vor veni știe Dumnezeu mai bine ce ne pregătește.

CANCAN.RO: Știți deja unde vreți să o dați pe Anastasia la școală? Aveți planul făcut?

Nicole Cherry: Da, este o școală privată. Mi-am dorit foarte tare ca Anastasia să meargă la această școală și cred că am făcut cea mai bună alegere pentru ea. Asta este important, să fim împăcați cu ce decizii luăm.

CANCAN.RO: Îți urmează și talentul?

Nicole Cherry: Este destul de micuță, noi ne-am dat seama că acolo există talent, există ureche muzicală, dar nu pot spune sigur dacă va dori să facă asta. Nu aș forța-o niciodată. Trebuie să treacă ea prin toate, să vadă și cum este să cânți, și cum e să faci altceva. Vreau să exploreze și să descopere singură.

Ce reguli aplică Nicole cu fiica ei: „Am ajuns la vorbele părinților!”

CANCAN.RO: Vorbeam despre tatăl tău care este un om foarte atent cu tine și cu fiica ta, vreau să îmi spui dacă și tu ești la fel de protectivă ca el cu copilul tău?

Nicole Cherry: Da, fiecare mamă are treaba asta, unii o arată, alții nu. Este frumos să fii părinte și să porți grijă unui copil este un lucru important și numai când devii părinte realizezi ce îți spuneau părinții tăi, „Mami, pune o căciulă pe cap” sau „Ai grijă să nu te lovești”

CANCAN.RO: Ai ajuns la vorbele părinților. Ce îi spui Anastasiei și îți aduci aminte de vorbele mamei?

Nicole Cherry: Nu sunt neapărat o mamă cicălitoare, nu am devenit. Nu știu dacă o dată cu vârsta se va întâmpla, dar nu-mi doresc. Sunt genul de părinte care o atenționează când este nevoie. Este important să își învețe lecțiile, să se mai și lovească, să știe cum e. Eu spun că sunt echilibrată.

CANCAN.RO: Nu ești de acord cu mamele un pic cam permisive, care le dau copiilor tot. Trebuie ca cei mici, să și muncească, să înțeleagă valoarea lucrurilor?

Nicole Cherry: Trebuie să existe un echilibru și să fie o limită. Tot ce este mult, strică la un moment dat. Asta este un lucru important și trebuie să învețe treaba asta.

