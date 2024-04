Cu ce afecțiune se confruntă Nicole Cherry încă din copilărie! A ajuns la o nouă intervenție din această cauză

Nicole Cherry este din adolescență în lumina reflectoarelor. Artista s-a lansat pe vremea când avea doar 14 ani, iar de atunci este mereu în topuri. Este urmărită de peste două milioane de fani pe Instagram, iar videoclipurile sale ajung mereu în trending. Și, dacă fanii îi urmăresc zilnic activitatea, Nicole și-a deschis sufletul într-un interviu CANCAN.RO și a spus cu ce afecțiune se confruntă încă din copilărie. Recent, a trecut prin cabinet pentru o procedură care să-i mascheze această problemă.

În general, artiștii au mare grijă de imaginea lor fiind extrem de importantă, pe lângă talent, desigur. Nicole face și ea parte din breasla artiștilor care se preocupă mult de felul în care se prezintă în fața fanilor. Și, pentru a se asigura că totul arată corespunzător, cântăreața a trecut pragul cabinetului medicului. Mai multe despre ceea ce și-a modificat ne spune ea.

Nicole Cherry și-a făcut o nouă procedură pentru a scăpa de o problemă din copilărie: „Mă deranja!”

„Am niște fațete superbe de care s-a ocupat domnul doctor Ahmad și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform” , a spus artista pentru CANCAN.RO.

În plus, Nicole a ținut să precizeze că este de acord cu orice intervenție estetică și nu s-ar da în lături de la nimic. O singură condiție există: ca mama ei să o mai recunoască.

„Nu sunt împotriva injecțiilor cu acid hialuronic sau a botoxului atâta timp cât sunt făcute cu gust, cât trebuie. Dacă nu se exagerează, sunt de acord cu orice intervenție care te face mai fericită și care îmbunătățește trăsăturile pe care le ai deja. Îmi doresc să mă mai recunoască mami, iar faptul că de fiecare dată când mă întâlnesc cu persoane și îmi spun că sunt mai frumoasă în realitate, mă bucură. Cu toții știm că, de obicei, atunci când vezi un om pe internet este diferit. Ești surprins când îl vezi în realitate și mă bucur că nu se întâmplă asta în cazul meu” , a mai susținut Nicole.

Ce meserie ar fi avut Nicole Cherry daca nu ar fi fost cântăreață: „Mă pasionează”

Este una dintre cele mai apreciate artiste din România și, încă de la începuturi, a fost în topurile muzicale. Totuși, Nicole a avut și un plan de bak-up. Astfel, dacă nu i-ar fi ieșit cu muzica s-ar fi dus în zona de travelling.

„Sunt o fire organizată, dar nu îmi place să gândesc prea în detaliu și pentru o perioadă mai lungă de timp. Îmi place să trăiesc și momentul, să fiu și surprinsă câteodată, dar când vine vorba despre planuri pentru show-ul meu și pentru cariera mea, îmi place să fiu organizată.Eu organizez vacanțele, eu mă uit pe itinerariu pentru că treaba asta mă pasionează, recunosc. Cred că dacă nu aș fi făcut muzică, probabil aș fi fost în zona aceasta de travel. Îmi place să organizez până în cel mai mic detaliu, sunt genul acesta de persoană” , a spus Nicole Cherry pentru CANCAN.

Chiar dacă este o împătimită a călătoriilor, Nicole nu și-a luat mai mult de câteva săptămâni niciodată vacanță. Vedeta este neobosită, iar meseria de artist o încarcă pozitiv: „Niciodată nu mi-am luat liber câteva luni și nu mă gândesc la asta. Am două, trei zile, o săptămână maxim. Apoi sufăr să am ceva de făcut, nu pot să stau. Nu sunt genul de persoană care să se plictisească de ce face, unu la mână. Și îmi și place să am ceva de făcut” , a declarat artista.

Nu mai face nuntă Nicole Cherry?! „Nu este o regulă după cununia civilă să urmeze cea religioasă!”

Nicole Cherry și soțul ei Florin au făcut cununia civilă în 2022, la un an după ce a venit pe lume fiica lor, Anastasia. Din cauza cauza programului aglomerat, cei doi au amânat multă vreme cununia religioasă. Își doresc să facă acest pas, însă, nu au simțit încă să organizeze un astfel de eveniment de amploare. Deocamdată le este bine așa, spune artista.

„Nu știu când urmează nunta, toată lumea îmi pune această întrebare. Atunci când vom simți că va veni momentul. Deocamdată nu ne stresează nici data, nici familia. Suntem bine așa cum suntem.Nu cred că este o regulă ca după cununia civilă să urmeze imediat cea religioasă. Important este că suntem bine” , a mai susținut Nicole pentru CANCAN.RO.

