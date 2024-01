Nicole Cherry este fără doar și poate una dintre cele mai de succes cântărețe de la noi. Artista scoate hituri pe bandă rulantă și are colaborări de succes cu cei mai apreciați cântăreți de la noi. În plus, vedeta face bani frumoși și cu ajutorul firmei de haine pe care o deține, dar și din reclamele de pe Instagram, Tiktok și Youtube. Recent, Nicole a spus ce va face imediat după ce va deveni milionară, dar și ce pasiuni ascunse are. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Nicole Cherry are o pasiune costisitoare! Îți trebuie sute de mii de euro pentru o astfel de colecție

Nicole Cherry face bani și din piatră seacă! Vedeta are numeroase colaborări, deține o firmă de haine, iar concertele sunt aproape la ordinea zilei pentru ea. Nu este de mirare, așadar, că poate să își permită orice își dorește. Iar printre pasiunile sale se numără mașinile și bijuteriile. Dar, prima dată am vorbit despre bijuteriile pe patru roți pe care vedeta le-ar dori în colecție. Aflată la premiera filmului Ferrari, Nicole Cherry a dezvăluit pentru CANCAN.RO în ce vrea să investească după ce va deveni milionară, dar și ce fel de șofer este.

( VEZI SI: ANDRA A LUAT, DIN NOU, ATITUDINE, SĂTULĂ DE SCANDALUL ÎN CARE EVA A FOST IMPLICATĂ. „NU REGRET NIMIC! ACUM, OAMENII…”)

„Sunt un șofer liniștit, dar când mă grăbesc pot să ajung în timp util și să mai scad puțin din trafic. Încerc să nu spun ceva rău în trafic, să nu înjur, să am grijă mereu la ce spun. Se spune că este bine să ai grijă ce spui pentru că s-ar putea să se întoarcă împotriva ta și nu vreau să se întâmple asta. Astfel prefer să pun muzică, să dau volumul tare și să mă relaxez. Florin este mai calm în trafic” a spus artista.

Ce o sperie pe artistă dacă ajunge milionară: „Se poate întâmpla treaba asta!”

Nicole Cherry are o mașină cu mulți cai putere pe care însă nu o folosește „la adevăratul potențial”. Vedeta recunoaște că rareori apasă mai puternic accelerația, însă soțul Florin este cel care îi testează mai tare abilitățile „Am o mașină puternică și o conduc de vreo cinci ani, doar că niciodată nu pot spune că am fost vitezomană. Pur și simplu, soțul meu a ales-o, iar eu am condus-o. Important este că am condus-o frumos. El a fost cel care a mai călcat accelerația. Mai avem și o mașină mai mare de familie, am păstrat și prima mașină și în funcție de unde mergem, alegem”, a spus artista.

Dar cum Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, vedeta muncește mult pentru a-și permite orice extravaganță. În plus, pentru că mașinile sunt una dintre pasiunile ei, vedeta spune că în viitor speră să poată ajunge colecționară de mașini cu mulți cai putere sub capotă. „O să devin colecționară când o să devin milionară. Nu știu dacă mai am puțin sau mult până ajung, Doamne ajută. Cu toții ne dorim să avem cât se poate de mult. Să știi că eu îmi doresc să am atât cât am nevoie, dar să nu-mi pierd această bucurie și să nu devin mai puțin muncitoare”, a spus vedeta.

(ACCESEAZĂ ȘI: ALEXANDRA STAN ȘI-A DESCHIS SUFLETUL, ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU CANCAN.RO: DE CE NU ARE IUBIT ȘI CÂND VA DEVENI MAMĂ. „MULȚI MĂ VĂD CA PE UN TROFEU”)

Nicole Cherry, o idealistă: „Mă bucur de orice obiect, de orice experiență!”

Artista este un om cu picioarele pe pământ și știe să se bucure de viață. Nu își refuză micile plăceri și are o satisfacție majoră când știe că a obținut ce și-a dorit.

„Se poate întâmpla să nu mă mai bucur dacă am absolut totul. Atunci când ai tot ce îți dorești, intri așa într-o zonă de confort, nu te mai bucuri la fel de mult, nu te mai bucură orice. Nu mi-aș dori să pierd acest sentiment pentru că mie îmi place să mă bucur de orice. Mă bucur de orice obiect pe care reușesc să-l achiziționez și de orice experiență. Cel mai drag obiect pe care îl am este inelul de logodnă. Este mult suflet acolo” , a spus vedeta pentru CANCAN.RO

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.