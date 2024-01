Andra a luat, din nou, atitudine, sătulă de scandalul în care Eva a fost implicată. „Nu regret nimic! Acum, oamenii…”

Andra Măruță a avut o reacție fabuloasă după ce fiica ei a fost aspru criticată! Fetița a fost acuzată că ar fi fost favorizată să joace în filmul „Tati part-time”. Eva Măruță este personajul principal din producția cinematografică, statut ce a venit cu o serie de critici și prejudecăți. Micuța vedetă în devenire a ajuns să fie ținta criticilor din mediul online și nu numai. Puși într-o situație nu tocmai plăcută, atât Cătălin Măruță cât și soția lui, Andra, au decis să răspundă, prin intermediul CANCAN.RO, acuzațiilor tot mai acide și mai dese din partea oamenilor.

Andra le închide gura criticilor fiicei sale, Eva! Iată ce spune artista

Familia Măruță este, fără doar și poate, mereu în centrul atenției. Prezentatorul și artista sunt parcă dintotdeauna în lumina reflectoarelor. Așa i-au obișnuit și pe cei doi copii ai lor, David( 11 ani) și Eva( 8 ani) care apar deseori atât în online, cât și la tv de mici. Și nu au făcut rău, căci cei doi copii sunt talentați, carismatici și amuzanți. Într-un timp record, Eva și David au reușit să strângă o comunitate frumoasă pe Instagram și Tiktok. Însă, expunerea atrage cu sine inevitabil și numeroase critici. Gurile rele susțin că mezina famiei Măruță a fost favorizată în momentul în care a fost aleasă să joace rolul principal în comedia „Tati part-time”.

Cătălin Măruță a răspuns diplomat când a fost întrebat despre acest subiect. Acum, Andra a oferit pentru CANCAN.RO un interviu în care și-a expus și ea punctul de vedere. Întrebată dacă și-a îndrumat copiii către o carieră în actorie și tv, cunoscuta cântăreață a oferit un răspuns prompt „Pe copiii mei îi iubesc, îi susțin în drumul lor necondiționat. Care o fi drumul, nu contează. Dacă mâine decid că vor să facă cu totul altceva, noi suntem deschiși pentru că acesta este rolul unui părinte”, susține cântăreața.

Andra, despre fiica ei, Eva Măruță: „A văzut la noi și i-a plăcut. Nu i-a fost greu!”

Eva Măruță s-a comportat ca un om matur la filmări, au susținut producătorii filmului. BRomania a explicat că motivele pentru care au ales-o pe fiica lui Cătălin Măruță să interpreteze rolul principal în film au fost întemeiate. În plus, rolul ar fi fost scris chiar pentru ea. Eva a fost exemplară la filmări și s-a comportat ca un profesionist. Fetița în vârstă de opt ani a făcut doar ceea ce a văzut acasă, susține Andra.

„S-a filmat o lună și 10 zile la film, dar partea grea nu a fost. Ei îi place mult ce face și nu ni s-a părut greu. Ea a crescut văzându-ne pe noi filmând și a fost totul foarte natural și a decurs atât de frumos că nu s-a simțit greul.

Este greu să comparăm vremurile de atunci cu cele de acum. Acum oamenii au la dispoziție online-ul, își pot pune melodiile pe Youtube, Tiktok și dacă sunt buni, oamenii apasă un buton și gata. Acum este mult mai ușor. Pe vremuri trebuia să faci drumuri multe la București dacă erai din provincie. Nu a fost ușor, dar nu regret nimic. Am ajuns aici și sunt ceea ce sunt datorită acestui drum” , spune cântăreața pentru CANCAN.RO

Cântăreața compară vremurile sale de debut cu cele actuale: „Era mult mai dificil!”

În plus, Andra Măruță este de părere că acum tinerii talentați se pot lansa mult mai ușor decât o făceau înainte. Artista își amintește debutul său care a necesitat multe sacrificii. „Erau tot la fel de mulți oameni care își doreau să ajungă să fie cunoscuți, doar că nu aveau curajul. Părinții mei mergeau la București constant, era o cheltuială. Acum toată lumea are telefon, este mult mai ușor. Se filmează și imediat ai intrat pe internet. Este mult mai ușor și încurajez toți tinerii să facă asta. Dacă simt că au un talent să facă ce simt. Și eu primit sfaturi la rândul meu, am dat sfaturi, dar cel mai bine este să-ți asculți inima” , a punctat artista.

Filmul „Tati part-time” în care joacă fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță se află pe primul loc în box office-ul românesc pentru a doua săptămână la rând. Peste 230 mii de persoane au mers să vadă producția în numai 13 zile, câte au trecut de la lansarea oficială.

