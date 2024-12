Albert NBN îşi spune povestea la CANCAN EXCLUSIV, duminică, ora 18. La doar 14 ani a luat o decizie care i-a schimbat complet viaţa!

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, trapper-ul Albert NBN vorbește despre familia sa, începuturile în cariera muzicală, situația tatălui său aflat acum în spatele gratiilor și motivele pentru care s-a lăsat de școală în clasa a șasea.

Albert NBN este unul dintre cei mai tineri și cunoscuți trapperi din țară, a participat la ”Fugiți de acasă” alături de sora sa mai mare, iar în prezent face parte din Buzz House, alături de Theo Zeciu, Imogen și Davidenko, șoferul lui Selly. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul povestește de ce s-a apucat de cântat, cine l-a susținut, dar și ce fel de copil era până să cunoască succesul. La doar 14 ani, Albert a decis să renunțe definitiv la școală și, deși nu recomandă tinerilor care îl urmăresc să recurgă la acest pas extrem, cântărețul susține că nu regretă deloc deciyia luată, ci dimpotrivă.

”De la 14 ani m-am lăsat de școală. Am rămas repetent și m-am dus iar la școală, nu știu ce a fost în capul meu, iar când mă uitam la mine și la colegii mei, eu având tatuaje pe mâini, îi vedeam ca pe nepoții mei. Am zis că nu mai am ce să caut aici și am sărit pe geamul de la baie. N-am ieșit pe ușă, pentru că erau gardianul și biroul directoarei fix acolo. N-am putut să mai aștept să se termine orele și am sărit pe geam. Nu te gândi că am sărit de la etajul 4, am sărit de la primul etaj. Voiam să ies și afară, aveam mai multe planuri. Nu mai era școala de mine în niciun caz! (…)

Nu-mi pare rău că m-am lăsat de școală. Dacă nu mă lăsăm, nu mai eram aici acum. Nu vreau să influențez copiii acum, pentru că nu toți au același drum sau noroc! Asta e povestea mea și atât!

Mama s-a luat de mine rău când i-a zis tata să mă lase să nu mă mai duc. Voiam sa fac sport, apoi m-am apucat de muzică. (…)Dacă voiam să ajung doctor, da, trebuie să merg, dar eu am știut care era drumul meu și de aceea nu mi-a plăcut școala!”, a spus Albert NBN.

Ce spune cântărețul de 19 ani despre situația tatălui său din închisoare, industria muzicală, dar și expriența de la ”Buzz House” și ”Fugiți de acasă”, aflați doar în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

