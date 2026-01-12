Acasă » Știri » Larisa Uță, umilită la Survivor în fața tuturor! Gestul care i-a enervat inclusiv pe Faimoși

De: roxana tudorescu 12/01/2026 | 09:32
Larisa Uță, umilită la Survivor. Sursă: Captură Youtube

Larisa Uță a trecut prin niște momente dificile și a devenit victima unui gest făcut de ea. Echipa Războinicilor a taxat-o dur pentru lipsa de respect, iar scandalul dintre ea și Adrian Kaan s-a amplificat rapid.

Larisa Uță a reușit să atragă atenția asupra ei în ultima ediție Survivor 2026, dar nu într-un mod pozitiv. Concurenta din echipa Faimoșilor le-a arătat un semn obscen concurenților săi din echipa Războinicilor, iar acesta a fost startul unor serii de neînțelegeri și dispute.

Adrian Kaan, cel vizat de semnul obscen, o acuză pe Larisa Uță de faptul că nu pune în aplicare lucrul pe care îl cere chiar ea: respectul. Concurentul de la Războinici este deranjat de gestul făcut de Larisa Uță în timpul probelor.

Cu toate că le-ar fi cerut colegilor ei să o respecte și să nu facă glume jignitoare, Larisa Uță nu ar fi respectat aceste reguli, potrivit lui Adrian Kaan. Concurentul este deranjat de ipocrizia de care faimoasa a dat dovadă.

”E un pic ipocrită. Invocă anumite lucruri, invocă la diplomație, lucruri pe care ea nu le respectă. A spus de mai multe ori că noi facem glume jignitoare, ofense la adresa ei. Ea implicit tratează lucrurile la fel. Ieri, când ai avut joc, ai fost agresivă în joc, într-un anumit context eu am zis ceva și tu mi-ai făcut un semn pe care nu pot să îl reproduc”, a declarat Adrian Kaan.

Mai mult, acest gest i-a deranjat chiar și pe Faimoși. Yasmin, colegă de echipă cu Larisa Uță, a votat-o pe aceasta spre eliminare și a explicat că nu își dorește conflicte în echipa lor. Ultima proba s-a dat între Larisa Uță și Iustin HVNDS, iar cel din urmă a părăsit competiția.

