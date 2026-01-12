Acasă » Știri » Ea este Mara, femeia pentru care Iustin HVNDS a vrut să plece de la Survivor. Cum i-a apărut în vis

De: Denisa Iordache 12/01/2026 | 08:44
Iustin HVNDS a fost unul dintre concurenții care au reușit să se facă remarcați rapid la Survivor și a atras atenția prin determinarea și forța lui. Cu toate astea, el a fost eliminat primul din competiție. Înainte de duelul care a decis plecarea lui, concurentul a spus că vrea să părăsească competiția pentru că a primit un semn. Toate detaliile în articol.

Radu Iustin Câmpeanu s-a făcut cunoscut înainte de a participa la Survivor, prin participarea în sezonul 11 din Chefi la cuțite, acolo unde a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu. Iustin a fost primul concurent eliminat din Survivor 2026. Prima cursă de eliminare a venit cu emoții uriașe pentru toți. Cei care s-au confruntat au fost Larisa Uță și Iustin HVNDS, membrii din echipa Faimoșilor.

După ce Războinicii au câștigat proba de imunitate, Faimoșii au intrat în cursa de eliminare. Cei doi s-au luptat pentru a rămâne în competiție, iar unul dintre ei trebuia să plece din Republica Dominicană.  Marina Dina, câștigătoarea imunității individuale, a decis cine sunt concurenții care intră la duel.

Proba finală dintre cei doi a constat în două runde și a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și concentrarea celor doi.

Iustin și-a primit înfrângerea cu maturitate, dar majoritatea știau deja faptul că el își dorea să părăsească competiția pentru a merge acasă la Mara, iubita lui. Înainte de consiliul pentru eliminare, Iustin a mărturisit că și-a visat iubita și că a simțit că este un semn pentru el să plece, atunci când s-a prăbușit casa în care Faimoșii locuiau.

După ce a pierdut în fața Larisei Uță, concurentul a spus:

„Simt că poate trebuia să se întâmple așa”.

Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare

Naba Salem, aproape de leșin la Survivor 2026! Ce probleme de sănătate are Faimoasa: „M-a luat panica. Mă simt foarte rău"

