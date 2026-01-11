Naba Salem, aproape de leșin la Survivor 2026! Ce probleme de sănătate are Faimoasa: „M-a luat panica. Mă simt foarte rău”

Ziua de astăzi a venit cu probleme pentru Naba Salem la Survivor 2026. Chiar înainte de jocurile de echipă, concurentei i s-a făcut brusc rău, acuzând stări puternice de amețeală, iar Larisa Uța i-a făcut alături în aceste momente dificile.

Naba Salem a trecut prin momente dificile înainte de probele din Survivor 2026, după ce i s-a făcut brusc rău și a început să amețească, temându-se că ar putea leșina. Starea ei a apărut pe neașteptate, iar concurenta nu a știut exact care a fost cauza. Speriată, a cerut imediat ajutor, iar Larisa Uță a intervenit rapid, așezând-o pe iarbă și rămânând lângă ea până când și-a revenit complet.

Incidentul a avut loc chiar în timp ce membrii ambelor triburi se pregăteau pentru un nou joc, iar problemele de sănătate au pus-o pentru câteva minute în imposibilitatea de a continua. După ce s-a liniștit și starea i s-a ameliorat, Naba Salem a reușit să se ridice și să își reia activitatea, fiind pregătită pentru provocările care o așteptau în acea seară.

Concurenta a explicat ulterior că astfel de episoade nu îi sunt străine, deoarece se confruntă cu probleme precum anemia și tensiunea scăzută, iar efortul intens o poate duce rapid la epuizare.

”M-a luat panica. Am început să tremur rău și să mă simt foarte rău, să amețesc. Îmi era să nu leșin, pentru că eu am o problemă. Mereu leșin, sunt anemică și am tensiunea mică”, a spus Naba Salem, la Survivor.

Chiar și așa, Naba Salem consideră că s-a adaptat surprinzător de bine condițiilor dure din competiție și că, în ciuda momentelor grele, a reușit să își depășească propriile limite.

”Orice efort în plus pe mine mă duce la epuizare și, automat, îmi pierd conștiința. Sinceră să fiu, cred că m-am adaptat mult mai bine decât aș fi crezut vreodată că mă adaptez în așa condiții”, a mai spus Naba Salem.

Pe lângă Naba Salem și Yasmin Awad a avut probleme în timpul competiției. Concurenta a fost lovită la nas și a început să sângereze, însă a ales să continue proba, în ciuda incidentului. După ce a câștigat duelul pentru tribul Faimoșilor, concurenta a mers la medic, unde a primit îngrijiri.

