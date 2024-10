Șoferul lui Selly rupe tăcerea, după ce i-a boțit Maybach-ul și a mâncat shaorma cu vloggerul, la 8 dimineața! ”Eram rupți de somn!”

Davidenko este revelația momentului pe Youtube și Tik Tok. Din ”șoferul lui Selly”, tânărul de 22 de ani a devenit el însuși un influencer în toată regula. După ce Selly l-a angajat să îi conducă mașina, creatorul de conținut a ales să își păstreze identitatea anonimă și să stârnească astfel curiozitatea internauților, lucru care s-a și întâmplat din plin. Pentru CANCAN.RO, Davidenko povestește cum i-a lovit Maybach-ul de 250.000 de euro și ce reacție a avut acesta.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, ”șoferul lui Selly”, căci așa este cunoscut în online Davidenko, povestește cum a ajuns să se împrietenească atât de bine cu influencerul urmărit de două milioane de români. Tânărul de 22 de ani a creat mare vâlvă în mediul online după ce a ales să își păstreze identitatea secretă în timp ce îi conducea mașina lui Selly, în valoare de 250.000 de euro. Davidenko posta zilnic toate aventurile prin care trecea alături de Andrei Șelaru și a reușit astfel să atragă 250.000 de urmăritori pe Tik Tok, 40.000 pe Youtube și peste 80.000 pe Instagram, dovadă că tinerii au rămas impresionați de conținutul său. 🤩

Nu totul a fost doar lapte și miere, însă! La un moment dat, Davidenko i-a lovit mașina lui Selly!😳 Discutăm despre un Mercedes Maybach 680 V12, în valoare de 250.000 de euro!

”Da, i-am lovit mașina. S-a întâmplat, din păcate, dar a fost ceva mic. A fost amuzant, din punctul meu de vedere. Eram foarte obosit, dormisem doar 2-3 ore și a trebuit să mergem la un podcast tocmai pe centură, foarte departe. Eu îmi făceam daily vlog-ul, iar Selly s-a dus la podcast.

M-am dus apoi în mașină, în spate, și am făcut năniță, că eram obosit. Când a venit el, m-a prins când dormeam și m-a trezit că ne grăbeam. M-am urcat repede la volan, nici nu mă trezisem din somn, încă eram pe jumătate adormit. Fiind o mașină foarte lungă, gândiți-vă că are 5 metri și jumătate, am dat în spate și nu m-am uitat. Mașina are camere 360, vina a fost total a mea. Mă uitam în oglinzi și nu știu cum am dat cu spatele încât am dat în altă mașină. (…)

Selly a țipat să mă 0presc. M-am trezit de tot atunci. Mi-a spus că el crede că am lovit mașina, eu am zis că nu cred, pentru că nu se simțise nimic. M-am dat jos și, de fapt, chiar o lovisem.

Am plătit reparația mașinii respective, am rezolvat-o pe cale amiabilă”, povestește șoferul lui Selly în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

NU RATA: Câte milioane de euro a câștigat Selly cu Beach! Please în 2024. A dat marea lovitură!

Reacția lui Selly când Davidenko i-a lovit Maybach-ul

Iar dacă a rezolvat așa ușor cu șoferul mașinii pe care a lovit-o, am fost curioși ce reacție a avut ”șeful” Selly când Davidenko i-a lovit mașina de un sfert de milion de euro!

”A trebuit să repar mașina. Nu a fost o daună atât de mare, a fost doar folia. Noroc că mașina este complet înfoliată! Am rezolvat cu cei de la Custom. I-am zis lui Selly că nu este nicio problemă atunci, că muncesc și plătesc! Până la urmă, cei de la Custom m-au ajutat pe mine, nu pe el. Eu am rezolvat problema, așa trebuia”, adaugă Davidenko, smen că Selly este un ”șef” chiar relaxat.

Nu doar că l-a iertat repede după ce i-a lovit Maybach-ul, însă, conform spuselor lui Davidenko, Selly ar fi un ”șef” extrem de prietenos, chiar și după 27 de ore de muncă. Dovadă că influencerul se comportă exemplar chiar și după o zi full, acesta și-a invitat șoferul, chiar din a două zi de muncă, la… o shaorma! Pe clasic așa! 🌯

”În a doua zi de muncă alături de el, care a fost și cea mai lungă zi, de vreo 27 de ore, era vreo 7-8 dimineața și mi-a zis să mâncăm o shaorma. Când mi-a zis treaba asta, a trezit niște emoții în mine. Țin minte și acum! Stăteam amândoi în mașină și mâncam shaorma, la ora 8 dimineața, rupți de somn amândoi”, adaugă Davidenko, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Ce spune Davidenko despre participarea lui în Buzz House, viitoarele proiecte și calaborarea cu Dorian Popa, descoperiți chiar AICI.

VEZI ȘI: Selly, despre Travis Scott la Beach, Please! „A fost cea mai grea zi din viața mea”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.