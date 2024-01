E tânără, frumoasă și deja celebră, dar cu toate acestea nu reușește să-și facă o relație. Alexandra Stan a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care este motivul pentru care cu greu se mai poate apropia de cineva și, de asemenea, cam ce gen de probe ar trebui să treacă viitorul pretendent la inima sa.

Alexandra Stan nu pare să aibă deloc noroc în dragoste. A avut parte în urmă cu ani buni de o despărțire cu scandal de impresarul Marcel Prodan, care a agresat-o. A urmat apoi o căsătorie de scurtă durată, finalizată cu un divorț. Chiar dacă ultimele zvonuri au dat-o cuplată cu doi tineri celebri, ambii din lumea fotbalului, artista a pus punctul pe „i” și a precizat ce gen de relație a avut atât cu jucătorul turc, Altay Bayindi, cât și cu internaționalul român, George Pușcaș.

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista a dezvăluit, printre altele, că nu puțini sunt bărbații care o văd ca pe un trofeu și că a învățat, în ultimul timp, cum să se ferească de persoanele care au tendința spre agresivitate.

CANCAN.RO: Bună, Alexandra! Tot în vacanță ești?

Alexandra Stan: Am fost în Spania în vacanță cu niște prieteni, apoi la munte, unde ne-am dat cu snow-mobilele. M-am întors la muncă, pentru că am mai multe proiecte în viitorul apropiat.

CANCAN.RO: Acestea includ și vreo emisiune TV?

Alexandra Stan: Momentan nu am vreun proiect TV, dar am primit niște propuneri și e posibil să accept. Tocmai de aceea, nu pot spune despre ce e vorba.

„Îmi doresc să am o relație. E greu, dar eu nu o caut”

CANCAN.RO: Am înțeles că profesional îți merge bine. Sentimental cum ești, ai vreo relație?

Alexandra Stan: E greu să ai o relație, să-mi găsesc pe cineva. Îmi doresc, dar nu caut. Dacă e să vină, să vină.

(NU RATA: Alexandra Stan nu a iertat nimic: a vorbit despre bani, glorie, oameni care au ajuns milionari pe spatele ei și, surpriză, SE MĂRITĂ: „Vreau un bogătaș!”)

CANCAN.RO: Care crezi că ar fi motivul? De ce e așa greu?

Alexandra Stan: Mulți mă văd mai mult ca pe un trofeu. Am foarte puțini prieteni și e greu ca vreo persoană să ajungă să mă cunoască, așa cum ar fi normal, cu adevărat. Multă lume mă știe doar prin prisma a ceea ce fac și prin imaginea pe care o am în online. Și au prejudecăți. Ca să ajungă cineva să mă cunoască în realitate durează și trebuie să treacă mai multe probe foc, precum cele pentru a ajunge la castelul în care se află prințesa.

CANCAN.RO: La ce gen de probe te referi?

Alexandra Stan: În primul rând să fie sincer, să nu fie superficial. Acum e plină lumea de bărbați care au bani și cred că dacă te plimbă cu mașina și te scot la un suc e gata. Dar nu e chiar așa. E important să ai chestii în comun cu cineva, să te înțelegi bine. Dar e greu să-l întâlnești… Nu e ca și cum ies în oraș cu ideea de a cunoaște oameni.

(Citește și: ALEXANDRA STAN A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ ȘI A VORBIT DESPRE PRESUPUSA RELAȚIE CU GEORGE PUȘCAȘ! FORMEAZĂ SAU NU CEI DOI UN CUPLU )

„ E important să-ți dai seama din prima dacă un bărbat încearcă să te manipuleze”

CANCAN.RO: Pe când un copil?

Alexandra Stan: Sora mea mai are puțin și naște. O să fiu mătușă pentru a treia oară. O să vină și la mine, dar la momentul potrivit, cu o persoană potrivită. Într-o familie funcțională și sănătoasă, în care copilul trebuie să fie pe primul loc și important e să te înțelegi cu cel de lângă tine.

CANCAN.RO: De ce te temi acum într-o relație?

Alexandra Stan: Există o agresivitate în rândul tinerilor de astăzi. Cred că și prin prisma muzicii care se promovează. Dar mă bucur că se vorbește despre asta și se fac campanii pe această temă. Cred că vezi mai repede semnele, că știi cu cine vorbești. E și stresul ăsta prin care treci. E important să-ți dai seama din prima că dacă un bărbat e gelos, încearcă să te manipuleze, e clar că are tendința asta, spre agresivitate.

„Pușcaș nu m-a căutat niciodată”

CANCAN.RO: Cum eviți astfel de persoane?

Alexandra Stan: Dacă știi ce-ți dorești, atragi numai oameni ok. În cazul meu, asta s-a întâmplat, s-au reglat foarte mult lucrurile și mă refer la prieteni, la oamenii cu care lucrez. A fost așa, un an de așezare. Iar anul acesta sper să se vadă mai mult roadele muncii. Când crești ca om și evoluezi, nu mai ai timp și energie să stai cu persoane care nu sunt pe aceeași lungime de undă. Lucru valabil și în cazul unei relații. O relație toxică îți consumă energia.

CANCAN.RO: Îți plac fotbaliștii? Ce fel de relație ai cu George Pușcaș?

Alexandra Stan: Nu am fost niciodată cu fotbalul, nu am nicio treabă. Oamenii cu care petrec eu timp sunt din echipa mea. Pușcaș nu m-a căutat niciodată. Am ieșit o singură data în vară cu el, cu mai mulți prieteni, într-o conjunctură ca amici. Eu sunt cu treaba mea, el cu a lui. Eu nu-s focusată pe așa ceva.

CANCAN.RO: Dar cu Altay Bayindi?

Alexandra Stan: Îl urmăresc pe instagram, dar atât. Și el e pe treaba lui, s-a mutat în Anglia. Acum joacă la Manchester.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.