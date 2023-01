Adevărata Nicole Cherry, când nimeni nu o vede! Artista a recunoscut ce face singură în intimitate

Nicole Cherry are la activ un deceniu de carieră muzicală, pentru că s-a apucat devreme, la vârsta de 14 ani. Acum, la 24, se declară mulțumită pe deplin de viața pe care o trăiește, însă artista le are și ea pe ale ei, ca tot omul. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața a dezvăluit ce face atunci când nu o vede nimeni, în afara concertelor și a evenimentelor mondene la care participă!

Artista și-a făcut și debutul cinematografic în cea mai nouă proiecție orchestrată de BRomania, concertele curg pe bandă rulantă și micuța Anastasia își cere drepturile. Nicole a îmbrățișat cu brio viața de adult, dar simte nevoia de liniște uneori, pentru că nu a avut-o nici în copilărie, când s-a lansat în muzică.

Nu a fost singură, însă, pe drumul devenirii, căci tatăl său, spune artista, a ajutat-o la orice pas.

Adevărata Nicole Cherry, atunci când nu o vede nimeni: „Pur și simplu stau!”

CANCAN.RO: Se zice că mamele devin geloase la un moment dat că între tată și fiică începe să se dezvolte o relație în care mama este lăsată pe dinafară. Crezi că o să ți se întâmple asta?

Nicole Cherry: E greu, pentru că Anastasia vrea să stea numai și numai cu mine. Foarte greu se dezlipește de mine și sunt unele momente în care îi spun «mama, dar uite, mai zi și tata, mai las-o pe mama», dar nu se întâmplă asta. Poate la un moment dat va veni și acel moment, dar nu știu exact să spun când.

CANCAN.RO: Tu, când ai puținul tău timp liber la dispoziție, ce faci cu el?

Nicole Cherry: Nici nu știu de ce să mă apuc, fix asta este starea pe care o am în momentul acela, nu știu de ce să mă apuc mai repede. Dar cred că de foarte multe ori lenevesc, cred că asta fac. Pur și simplu stau!

CANCAN.RO: Până plânge copilul…

Nicole Cherry: Până o aud pe Anastasia că se trezește!

Nicole Cherry l-a nominalizat, el este cel mai important bărbat: „Mă trăgea de glugă și mă aducea pe drumul inițial!”

CANCAN.RO: Ai trecut de borna celor două milioane de followeri, ți-ai proiectat vreodată succesul ăsta?

Nicole Cherry: Am momente când mă gândesc și oricum în general îi mulțumesc lui Dumnezeu și am momentul acela când vorbesc cu el și chiar îmi dau seama cât de norocoasă sunt, pentru că la 24 de ani am familia pe care mi-o doream, un copil sănătos.

Părinții mei sunt bine, întreaga mea familie, am cariera pe care mi-am dorit-o de la 14 ani. Am reușit să evoluez frumos, să-mi mențin comunitatea și fanii aproape de mine. Și chiar pot să zic că sunt împlinită din orice punct de vedere.

CANCAN.RO: Tu ai avut copilărie, reușind la 14 ani ai simțit copilăria?

Nicole Cherry: Da, dar am avut o copilărie diferită față de alți copii. Aia a fost copilăria pe care mi-am dorit-o eu, să fiu pe scenă, să împart energia cu oamenii, să preiau de la ei, dar să o și dau înapoi atunci când trebuie. Asta o voi sfătui probabil și pe Anastasia, să trăiască momentele fix așa cum și le dorește și să facă ceea ce simte.

CANCAN.RO: N-ai simțit niciodată că deraiezi?

Nicole Cherry: Nu, pentru că i-am avut pe ai mei părinți lângă mine, tata când simțea «stai un pic, că ai derapat», mă trăgea de glugă și mă aducea pe drumul inițial. Ăsta a fost un noroc de-al meu, pentru că nu mulți artiști care sunt la început au părinții alături de ei, pentru că sunt poate care vin din provincie, tot felul de situații.

