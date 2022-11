Nicole Cherry face dezvăluiri despre micuța Anastasia, la aproape un an după naștere: “Nu-l vrea pe taică-su!”

În urmă cu aproximativ un an, Nicole Cherry devenea mama Anastasiei, o fetiță dorită de către artistă și logodnicul Florin Popa. Cântăreața pare că s-a obișnuit din prima zi cu titulatura de părinte tânăr, dând naștere Anastasiei cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 23 de ani. După aproape 12 luni, Nicole trage linie și face bilanțul experiențelor trăite alături de micuța Anastasia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Din ecuație nu putea lipsi nici Florin Popa, „coechipierul” artistei în creșterea fiicei lor, despre care Nicole are doar cuvinte de laudă.

Este drept că nu întotdeauna relația celor doi traversează doar zile bune, susține artista. Uneori își fac apariția și mici episoade de gelozie din partea lui Florin, pe care Anastasia nu îl pune la același nivel cu mama Cherry. Când Nicole nu se află în preajmă, se dezlănțuie și micuța, care nu vrea să vadă pe altcineva. Drept dovadă că primul cuvânt rostit de Anastasia a fost „mama”.

( NU RATA: E ARTISTĂ, E MĂMICĂ, FETIȚA SE FACE MARE… VIAȚA SE COMPLICĂ! NICOLE CHERRY: “ASTA E CEA MAI MARE TEAMĂ…” )

„Pe partea de cuplu, am știut noi cum să ținem acolo scânteia!”

CANCAN.RO: Unitatea cuplului, odată ce apare copilul, se solidifică sau devine problematică toată treaba?

Nicole Cherry: Eu zic că treaba devine mai solidă, acum depinde și de relația pe care o ai cu partenerul de viață după ce apare copilul, cum sunteți voi atât ca și cuplu, dar ca și familie. Pentru că mie mi se pare că sunt lucruri care ar trebui tratate separat.

Viața de cuplu e viața de cuplu și trebuie să știi când să o mai trăiești și pe aia, după ce vine copilul. Iar viața de familie contează și ea foarte mult, pentru că eu cred că tatăl, pentru că aici vorbim de Florin, trebuie să fie prezent în viața copilului, dar să fie și ajutor mamei.

Iar în relația noastră și în familia noastră s-au întâmplat lucrurile fix așa cum îmi doream, am avut parte de susținerea lui și cred că a contat extrem de mult și pe partea de familie. Dar și pe partea de cuplu, am știut noi cum să ținem acolo scânteia.

( CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE AL DOILEA COPIL: ”CLAR, UN BĂIEȚEL!” )

„Nu-l vrea pe taică-so!”

CANCAN.RO: Deci la voi n-a dispărut dragostea, să zici că s-a transformat în coechipierat sau prietenie?!

Nicole Cherry: Știi cum e la noi? Dacă se plictisește unul, celălalt se bucură mai mult. Dacă se plictisește celălalt, se bucură celălalt. Dăm mingea de la unul la celălalt și cred că asta e cheia unei relații de lungă durată, frumoasă, în care să zici peste ani «Da, îl iubesc la fel de mult, nu m-am plictisit încă!».

CANCAN.RO: Știu că tu acum ești și actriță, joci în „Romina”, cum e ca cea mică să vadă peste niște ani că mami a jucat într-un film cu multe vedete?



Nicole Cherry: Cam tot ce fac eu de când a apărut Anastasia, am gândul ăsta înainte să fac acel lucru, dacă fac bine, dacă o să fie mândră, dacă o să-i placă. Și cumva cred că dau mai mare atenție acum la tot ce se întâmplă în viața mea. Și cred eu că o să fie mândră atunci când se va uita peste ani și va înțelege, pentru că mai avem ceva până atunci.

CANCAN.RO: Vorbește, ce a zis prima dată «mama» sau «tata»?

Nicole Cherry: A zis «mama»! Mă iubește la fel de mult cum o iubesc eu pe ea, acum am plecat fugind, du-o în bucătărie să nu mă vadă că am plecat, pentru că dacă mă vede că plec, e haos. Nu mai vrea pe nimeni, nu-l vrea pe taică-su, nimeni nu există când sunt eu. Și mă bucură enorm de tare chestia asta.

( VEZI ȘI: NICOLE CHERRY A DEZVĂLUIT CINE O AJUTĂ, DE FAPT, ÎN CREȘTEREA ANASTASIEI: „EU ZIC CĂ MĂ DESCURC DESTUL DE BINE” )

„E câteodată gelos…”

CANCAN.RO: Florin nu e gelos pe faza asta?

Nicole Cherry: E câteodată gelos, mai ales că el având barbă, fie-mea nu suportă să fie pupată, face o față super amuzantă. Dar mereu se uită și zice «Ia uite, pe tine te lasă să o pupi, ia uite, vrea la tine!». Și zic «Măi, dar ce vrei să îi fac, aia e, mama e mama!». Fie-mea stă cu taică-su’, dar când are nevoie de ceva sau simte că plec, nu mai vrea pe nimeni.

CANCAN.RO: Dar cum o să fie când o să crească, o să ieșiți împreună în club, ca fetele? Sau dacă ea o să facă niște lucruri pe care tu le-ai făcut, o să judeci chestia asta?

Nicole Cherry: Eu sunt pe principiul că ar trebui să se dea și singură de câteva ori cu capul, ca să simtă și să-și construiască propria ei experiență. Și eu poate am învățat lucruri de la soră-mea, care e mai mare, și am încercat să nu trec prin ce a trecut ea. Dar am avut și eu etapele mele și propriile experiențe, pe care cumva trebuia să le am.



( ACCESEAZĂ ȘI: BOGDAN DE LA PLOIEȘTI ȘI NICOLE CHERRY S-AU FILMAT ÎN TIMP CE SE ȚINEAU DE MÂNĂ. FANII AU REACȚIONAT IMEDIAT )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.