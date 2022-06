Nicole Cherry este una dintre cântărețele care s-au bucurat de o ascensiune relativ rapidă în carieră. De-a lungul timpului, a avut parte de colaborări cu artiști cunoscuți în țara noastră, piesele lor atingând milioane de vizualizări și aprecieri! CANCAN.RO a stat de vorbă cu „Cireșica” și vă oferă confesiuni în exclusivitate!

Încă de la o vârstă fragedă, Nicole Cherry s-a bucurat de apreciere și susținere din partea ascultătorilor, iar cifrele arată că a reușit să impresioneze publicul prin aparițiile sale.

Ultima sa piesă, „Florile tale”, a ajuns la sufletul multor internauți, atingând 11 milioane de vizualizări, dar asta nu e tot! Artiști axați pe diferite alte genuri muzicale au reinterpretat piesa „Cireșicăi”, semn că… a făcut treabă bună.

„Sigur o să vină și succesul ăla internațional”

Chiar dacă se bucură de succes masiv la noi în țară, Nicole afirmă faptul că își dorește să ajungă pe piața internațională.

„Am intrat într-o nouă familie pentru că îmi doresc și mai mult, îmi doresc să am oameni cu care să pot lucra și pe parte internațională și sunt sigură că am făcut alegerea potrivită!

Nu încerc să grăbesc nimic. O să mă bucur de fiecare moment, de fiecare piesă pe care o lansez.

Sigur o să vină și succesul ăla internațional pe care eu mi-l doresc”, spune artista.

(NU RATA: Ce notă a luat Nicole Cherry la examenul de Evaluare Naţională)

„OK! Sunt în lumea asta, nu e totul roz”

Cine știe mai bine, dacă ea nu? Meseria de părinte este destul de grea, dar cu siguranță este și cea mai frumoasă.

Cu toate că timpul nu este deloc îngăduitor, printre concerte și evenimente, Nicole Cherry găsește întotdeauna o portiță de scăpare! Cântăreața reușește să își îndeplinească îndatoririle de mămică și să o învețe pe micuța Anastasia tainele acestei lumi: de cine trebuie să se ferească, dar și cine îi vrea binele.

„Asta e cea mai mare teamă a mea, să nu știu să fac față, să nu știu să gestionez situația în momentul în care se întâmplă o situație…

Eu vreau să cred că sigur genele mă vor ajuta în această situație și că voi reuși să fiu destul de prietenă, destul de impunătoare în fața Anastasiei încât să o fac să înțeleagă care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele.

Și să știe să facă diferența între ele și un lucru pe care sigur îl voi face e să îi arăt fiecare situație rea, să i-o expun, să nu o feresc de situațiile rele, pentru că un copil, dacă este ferit de situațiile rele, nu o să știe niciodată cum să acționeze, se va speria de propriile sentimente.

Eu îmi doresc să o și feresc cât se poate, dar în același timp să-i ofer și puțin din toate, încât să știe: «OK! Sunt în lumea asta, nu e totul roz»”, a mărturisit Nicole Cherry, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Care este, de fapt, numele real al lui Nicole Cherry. Ce scrie în buletinul cântăreței)

„Eu vreau să fie ce își dorește ea…”

Pusă în situația de a-și imagina ce meserie ar vrea să urmeze fiica sa atunci când va crește, „Cireșica” s-a rezumat la:

„Eu vreau să fie ce își dorește ea, ce simte, unde se simte cel mai bine, pentru că dacă nu ai o carieră sau un loc de muncă în care să te simți OK, cred că ajungi la un moment dată să clachezi și să nu mai ai succes pe domeniul acela, sau pe nișa aia și clar trebuie să o iei de la capăt și e greu să o iei de la capăt.

Asta mi-aș dori pentru ea, să știe din prima să-și aleagă drumul și să reușească să muncească, să fie cea mai bună în acel domeniu”, a detaliat Nicole Cherry.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.