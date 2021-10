Nicole Cherry traversează cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista se bucură de iubirea bărbatului de lângă ea, iar în scurt timp urmează să devină mamă pentru prima dată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Nicole a dezvăluit cum a fost momentul în care a aflat că este însărcinată. De asemenea, artista a mărturisit cum și-a anunțat familia și iubitul despre minunea din viața ei, dar și dacă se visează mireasă în viitorul apropiat.

Artista Nicole Cherry a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre perioada sarcinii și despre momentul în care a aflat că va deveni mămică.

Nicole a povestit și cum a ales numele pentru bebelușă, dar și cum vrea să fie nunta ei cu Florin, bărbatul iubit.

„Eu mă așteptam oarecum să fiu însărcinată, pentru că nu a fost nimic întâmplător. Cum am avut primele bănuieli, mi-am și făcut un test. Prima dată i-am trimis poză cu testul mamei, care apoi mi-a spus să o sun pe sora mea. Ele au aflat primele.

Apoi, Florin era la muncă, și am pus testul într-o cutie de bijuterii. Când a ajuns acasă, i-am zis că a primit un colet de la un brand și nu i-a venit să creadă. Chiar dacă ne doream și planificasem chestia asta, parcă tot te șochează vestea când e confirmată. A fost un moment foarte frumos si emoționant. După aceea, am sunat împreună toată familia să îi anunțăm”, ne-a declarat Nicole Cherry.

Numele bebelușei i s-a arătat în vis

Nicole Cherry ne-a povestit că numele micuței i s-a arătat în vis, iar acela a fost momentul în care a simțit că nimic nu este întâmplător.

„Numele pentru cireșica mea, Anastasia, mi-a apărut într-un vis. Întotdeauna mi-a plăcut numele acesta și nu cred în coincidențe, așa că atunci când am avut visul acesta cu numele, am știut clar că așa o vom numi pe bebelușa noastră”, a mai completat Nicole Cherry.

Artista, răsfățată de toți cei dragi cu diverse cadouri

Știm cu toții că graviduțele sunt foarte răsfățate de cei dragi, așa că ne-am dorit să aflăm cum stă treaba și cu Nicole Cherry. Artista ne-a dezvăluit că primește numeroase cadouri, pentru bebelușă, din partea apropiaților și că deja și-a organizat lucrurile pentru venirea ei pe lume.

„Am fost foarte relaxată pe toata durata sarcinii, nu m-am stresat prea tare. Am tatonat piața și am început să cumpărăm încet, încet lucruri pentru «Cireșică». În primii doi ani, cam așa, oricum va dormi alături de noi, dar cum sunt o persoană organizată și atentă la detalii, am făcut și o listă de cumpărături să nu pierdem nimic din vedere.

Daaaa, am primit și primim în continuare cadouri minunate de la cei dragi, de care abia aștept să ne bucurăm împreună cu baby A”, a mai spus Nicole Cherry, pentru CANCAN.RO.

„Ne dorim o nuntă «normală»”

Nicole Cherry ne-a povestit că s-a visat mai degrabă mămică, decât mireasă și că ea și Florin își doresc o nuntă normală, fără restricții. Îndrăgita artistă a menționat că evenimentul ar putea avea loc anul viitor.

„Momentan am fost prea ocupată și entuziasmată să mă gândesc la baby Anastasia. M-am visat mai mult mama decât mireasă. Ne dorim o nuntă «normală», de care să ne putem bucura fără restricții. Cel mai probabil se va întâmpla anul viitor, nu vreau să grăbesc lucrurile. Fiind impulsivă și spontană, cred că mă voi duce să probez rochii. Când va fi cazul și pe care mi se pune pata, aceea va rămâne”, a conchis Nicole Cherry.