Nicole Cherry, la momentul adevărului. Ce relație are cu mama ei, de când este gravidă. “Îmi zice mereu, dar în limite normale”

Deși are doar 22 de ani, Nicole Cherry susține că este pregătită să devină mămică. Ce-i drept, are tot timpul lângă ea un sprijin, în persoana ființei care i-a dat viață. Artista a mărturisit că are o relație foarte bună cu părintele său, care o supravegheză în așa fel încât să nu existe probleme pe durata sarcinii.

Nicole Cherry se află în de-al doilea trimestru de sarcină, iar peste doar câteva săptămâni va aduce pe lume o fetiță. Până atunci, cântăreața “fură” meserie de la mama sa, care îi este tot timpul alături. Artista își dorește, la rândul ei, să fie un părinte model pentru micuța sa.

“Cu mama am o relație foarte bună, ca întotdeauna. Mama este sensibilă, protectoare, dar nu agasantă. Îmi zice mereu să am grijă de mine, să mănânc, să nu mă stresez, să beau apă, să mă odihnesc, să nu mă enervez (n.r. râde). Dar în limite normale. Mă sună, îmi scrie… Cum face orice mamă, în orice circumstanță”, a mărturisit Nicole Cherry, potrivit viva.ro.

Nicole Cherry: “O să fiu o mamă relaxată, vreau să fiu prietena ei cea mai bună”

Săptămâna trecută, Nicole Cherry dezvăluia că micuța Anastasia va dormi cu ea și iubitul său, Florin Popa, în aceeași cameră, dorind să o monitorizeze non-stop și să-i ofere educația corespunzătoare.

“Deja simt că se face legătura dintre mine și fetiță, nu am cum să explic în cuvinte, e ceva ce doar se simte. O să doarmă cu noi, o să aibă patuțul ei în camera noastră, când o să crească o să-i pregătim și camera ei. O să fiu o mamă relaxată, asta îmi doresc, vreau să fiu prietena ei cea mai bună, să o urmăresc îndeaproape și să o sfătuiesc să treacă frumos prin viață, așa cum am trecut și eu alături de părinții mei”, preciza, la momentul respectiv, artista.

Cum a aflat că este gravidă

Întrebată pe o rețea socială când va aduce pe lume bebelușul, Nicole Cherry a mărturisit că este stabilită data de 9 decembrie, însă “acum vom vedea, niciodată nu e fix pe fix”.

Tot atunci a dezvăluit și cum a aflat că este însărcinată. “Bănuiam, încă nu-mi întârziase menstruația, practic am făcut testul în prima zi în care trebuia să-mi vină menstruația, a ieșit cea de-a doua liniuță foarte ștearsă și am fost puțin derutată, dar mi s-a confirmat că este”, a mai declarat artista.