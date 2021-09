Câte kilograme a luat în greutate Nicole Cherry?! Artista urmează să nască peste 3 luni

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară! Peste trei luni își va putea ține fetița la piept și abia așteaptă să o cunoască. Recent, artista a dezvăluit și câte kilograme a luat în greutate până în momentul de față.

Recent, Nicole Cherry a participat la un eveniment monden. Artista a optat pentru o rochie neagră, lungă, care i-a pus în evidență burtica de graviduță. Săptămâna viitoare intră în ultimul trimestru de sarcină și se simte foarte bine.

Până în momentul de fașp, Nicole Cherry a luat doar 6 kilograme în greutate, pe care nici măcar nu le simte. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA DE GRAVIDĂ. “N-AM SUFERIT SCHIMBĂRI MAJORE, NU AM AVUT POFTE MARI”)

”Credeți-mă că este foarte greu să găsești o rochie pentru o gravidă. Mă simt foarte bine, am venit cu fetița mea la un eveniment. D-abia aștept să venim și împreună de mânuță. Săptămâna următoare intru în ultimul trimestru de sarcină. A trecut atât de repede și n-am avut timp să procesez toată informația până acum.

Mă bucur că mai e foarte puțin și o să ne bucurăm de ea și în realitate. Am luat șase kilograme în momentul de față. Nu am de ce să ascund. Mă simt foate bune. Nu am simțit aceste 6 kilograme. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control”, a declarat Nicole Cherry pentru wowbiz.ro.

Ce nume a ales pentru fetița ei

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De când a dat marea veste, artista este mult mai activă în mediul online și își ține fanii la curent cu toate lucrurile prin care trece în această perioadă. În luna decembrie, artista o va aduce pe lume pe fetița ei și abia așteaptă marele eveniment.

Curioși din fire, fanii au întrebat-o pe Nicole Cherry în nenumărate rânduri ce nume a ales pentru fetița sa. Și, iată, că așteptarea a luat acum sfârșit! Cântăreața a dezvăluit că numele i-a apărut în vis.

”Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele (râde). Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, a declarat Nicole Cherry pentru VIVA!