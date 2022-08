Nicole Cherry a dezvăluit cine o ajută, de fapt, în creșterea Anastasiei: „Eu zic că mă descurc destul de bine”

Nicole Cherry (23 de ani) are o fetiță de un an și jumătate alături de soțul ei, Florin. Cântăreața întâmpină multe provocări în viața de părinte, dar are un ajutor care îi este mereu alături.

Nicoleta Janina Ghinea, cunoscută de fanii săi sub numele de Nicole Cherry, a dezvăluit că mama sa o ajută în creșterea Anastasiei. Bineînțeles, și Florin, soțul ei, are un rol important, dar viața de mămică necesită sprijin din toate direcțiile.

„Eu zic că mă descurc destul de bine, având în vedere că o am pe mama, care mă ajută extraordinar de mult cu fetița.

La fel și Florin, este un tată prezent în viața ei și am reușit până acum foarte bine să împac și cariera, dar și viața de mămică, și să fiu prezentă și în toate momentele importante pe care Anastasia le are și să o ajut să crească frumos.

Cred că și de acum înainte vom reuși să facem treabă bună", a precizat Nicole Cherry, potrivit Fanatik.

Cum vrea Nicole Cherry să-și crească fetița: „Eu vreau să cred că sigur genele mă vor ajuta”

În cadrul unui interviu, cântăreața a spus cum va proceda când va trebui să o pregătească pe Anastasia pentru viață. Optimistă din fire, Nicole Cherry speră ca și genele să o ajute și să fie o mamă după cum au fost și părinții ei.

„Eu vreau să cred că sigur genele mă vor ajuta în această situație și că voi reuși să fiu destul de prietenă, destul de impunătoare în fața Anastasiei încât să o fac să înțeleagă care sunt lucrurile bune și care sunt lucrurile rele.

Și să știe să facă diferența între ele și un lucru pe care sigur îl voi face e să îi arăt fiecare situație rea, să i-o expun, să nu o feresc de situațiile rele, pentru că un copil, dacă este ferit de situațiile rele, nu o să știe niciodată cum să acționeze, se va speria de propriile sentimente", a dezvăluit Nicole Cherry pentru CANCAN.RO.